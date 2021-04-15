Подделка денег, система быстрых платежей, ВВП Беларуси. Рубрика «Ближе к делу»

Источник материала: ОНТ

Фальшивок стало меньше, но номинал мошенники выбирают крупный. Какие денежные знаки подделывали чаще в 2020-м? И как в первом квартале 2021-го «чувствовала» себя экономика? Главные биржевые события, а также оценка ВВП Беларуси от Минэкономики и подробности работы над законом об инвестициях.





Какие поддельные купюры пытались выдать за настоящие?

В Беларуси появились банкноты номиналом одна тысяча евро. Таких, как известно, не существует. А в 2020-м банковским работникам попалась особо «крупная» купюра. Впервые мошенники подделали 200 белорусских рублей.

За денежный знак США пытались выдать одну тысячу зимбабвийских долларов. Она, кстати, была подлинной. Всего же в прошлом году банки обнаружили 619 фальшивок. Это почти на 24 % меньше, чем годом ранее. Это статистика Нацбанка. Подделывать деньги стали реже. За настоящие купюры чаще выдавали фальшивые доллары США. Больше 49%.

На втором месте – российские рубли. Доля поддельных евро – менее 10%. Попадались фальшивые фунты стерлингов и китайские юани. Подделки изъяли из обращения в 51 населённом пункте. Большая часть поддельных банкнот обнаружена в столице. Самый популярный номинал для аферистов – сто долларов. Интересно, что качество фальшивок – тоже разное. Это частичные подделки: когда на подлинных купюрах меняют буквы, цифры. Были и суперподделки. Это десять 100-долларовых банкнот различных серий.

Беларусь сможет присоединиться к системе быстрых платежей

Отправлять деньги в Беларусь, естественно, настоящие, но электронным переводом, смогут клиенты российских банков. Через систему быстрых платежей. Об этом рассказали в Банке России. У соседей она работает с 2019-го. Можно перевести деньги по номеру телефона или оплатить товар через QR-код. Беларусь станет первой страной, которая подключится к системе. Не исключено, что в «платёжный клуб» вступят и другие страны ЕАЭС. Российский регулятор уже работает вместе с белорусскими коллегами над функционалом. Появится у граждан Союзного государства и возможность переводить деньги с карты на карту. Но этот сервис станет доступен ближе к концу следующего года. Есть данные: объём переводов между физлицами двух стран за два года вырос на 37%.

Как дела в первом квартале года на БУТБ?

Уже сейчас активно торгуем с Россией онлайн. Страна на первой строчке в рейтинге биржевого экспорта промышленных и потребительских товаров. В первом квартале года совершено сделок на 717 тысяч рублей. Это данные Белорусской универсальной товарной биржи. Ежедневно на бирже заключают две тысячи сделок. Совокупный товарооборот за первых три месяца – почти два миллиарда рублей. По объёму сделок лидирует секция лесопродукции – 819 миллионов рублей. На втором месте – металлопродукция. Впервые китайская компания закупила рапсовое масло на бирже – 200 тонн. Начались и поставки сухого молока в Поднебесную через нашу биржу. Появился и первый брокер из Эстонии. Компания будет привлекать на торги покупателей из Польши, Германии, Скандинавских стран. Кстати, 82 % экспорта, который продаётся через биржевые торги, идёт в страны у Европейского союза.

Каким было «экономическое» начало года?

Итоговая статистика работы всей экономики Беларуси за первые три месяца появится позже. Пока же о ВВП страны узнаем у Министерства экономики – у заместителя министра Дмитрия Ярошевича.

– Оценка экономического роста уже есть, не так ли?

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси: «Да, безусловно, оценка есть. Мы базировались на хороших отзывах и позитивных ожиданиях, в первую очередь, нашего бизнеса в результате конъюнктурного опроса, который был проведён НИИ Министерства экономики. Есть оперативные данные промышленности. Темп роста выше 109% по результатам 3-х месяцев. Это серьезные результаты. Особенно радует, что такими лидерами здесь являются приборостроение, машиностроение, фармацевтика. В результате все это даёт нам основание полагать, что по результатам первого квартала будет рост в размере 100,6 % – 100,8%».

– Будет ли какая-то корректировка или, возможно, уточнение прогнозов с учётом изменения ставки рефинансирования?

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси: «На экономику влияют многие факторы. Не только, конечно, ставка рефинансирования. Хотя, безусловно, это серьёзный инструмент. Мы не проводили и, в принципе, не планируем таких изменений прогнозов или каких-то проектов. Здесь вопрос такой, что мы всё планомерно делаем и, безусловно, все эти риски компании, в принципе, должны были предусматривать в своих бизнес-планах. Ситуация, в принципе, с точки зрения макроэкономики достаточно хорошая, сбалансированная. То есть по результатам двух месяцев у нас положительное сальдо торговое, внешнеторговое. Более 750 миллионов долларов США. При этом сальдо не только услуг традиционно, но и товаров. Тоже положительное сальдо торговли. Хорошие результаты компании – 1,8 млрд рублей чистой прибыли. В то время, как в прошлом году это был чистый убыток. Поэтому каких-то оснований пересматривать прогнозы пока не видим».

Что касается привлечения внешних инвестиционных ресурсов, то Минэкономики сейчас, к примеру, готовит соглашение о торговле услугами и инвестициями между Беларусью и Китаем. Намерены сотрудничать и с деловым сообществом Южной Кореи. Идут переговоры. Закон об инвестициях внесён в Палату представителей. Узнаем подробности законопроекта у заместителя министра экономики Анжелики Никитиной.

Анжелика Никитина, заместитель министра экономики Беларуси: «Да, действительно, закон внесён на первое чтение в Палату представителей. Я думаю, что в ближайшее время он будет рассмотрен. В большей степени закон был направлен именно на урегулирование вопросов взаимоотношений инвесторов с органом, который от имени Беларуси заключает инвестиционные договоры. Это защита прав инвесторов. То есть мы урегулировали определённые моменты по стабилизационным оговоркам. Стабилизационная оговорка – мы её применяли впервые. Она будет применяться в части налогового законодательства. То есть не повышение налоговой ставки в рамках заключенных инвестиционных договоров будет действовать в течение пяти лет с момента реализации инвестиционного проекта. Кроме этого, мы урегулировали взаимоотношения в части предъявления требований к инвестору. То есть мы определили срок давности. В принципе по истечении 3-х лет госорган не может предъявить требования к инвестору. В части реализации закона об инвестициях сейчас Министерство экономики работает над корректировкой 10-го Декрета. Также это касается развития инвестиций и инвестиционной привлекательности нашей страны. Там тоже есть определённые моменты и нововведения. И на второе чтение «Закон об инвестициях» планируется вноситься пакетным принципом, вместе с 10-м Декретом».

Как будет развиваться экотранспорт?

За парковку платить будет не нужно владельцам электрокаров. Это предусмотрено комплексной программой развития электротранспорта до 2025 года. Её утвердило правительство. Правда, бесплатным место будет на парковках, которые в коммунальной собственности. Рынок электромобилей в стране ещё формируется. Спрос на персональный электротранспорт удовлетворяется за счет импорта. В стране зарегистрировано более 3-х миллионов легковых авто, из них около 1600 – электромобили.

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