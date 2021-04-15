Оплошность или неуважение к женщине? Политический скандал в ЕС: главе Еврокомиссии не хватило кресла на встрече с президентом Турции

Источник материала: ОНТ

В Евросоюзе набирает обороты политический скандал, получивший название «Софагейт» из-за ошибки служб протокола, которые готовили встречу лидеров Евросоюза с президентом Турции. В зале переговоров на троих установили лишь два кресла, в итоге главу Еврокомисии пришлось усаживать на диван, который, как правило, предназначается для помощников в составе делегаций.

Конечно, всё случившееся можно было бы списать на протокольную неразбериху. Но в политических кругах Европы это расценили как неуважение к одному из главных представителей европейской власти. В Европарламенте назначили специальные слушания, чтобы разобраться, что это было – оплошность турецких дипломатов или оскорбление ЕС.

В зал заседаний они входили по одному, демонстративно не реагируя на журналистов и так же порознь, без заявлений для прессы покинули парламент. Но и внутри перед встречей с евродепутатами они, кажется, и не скрывали, что между главой Еврокомисии и Евросовета пробежала чёрная кошка.

Именно это короткое, протокольное видео вызовет настоящий политический скандал. Представители ЕС приехали в Анкару, чтобы обсудить перезагрузку отношений с Брюсселем. Президент Турции приглашает своих гостей, Урсулу фон дер Ляйен и Шарля Мишеля для разговора с глазу на глаз, но их, имеющих президентский статус, трое, а кресел только два. При этом мужчины их быстро занимают, а дама остаётся стоять. На видео попало лишь короткое замешательство главы Еврокомиссии, что они говорили друг другу в этот момент, осталось за кадром. Но на следующих кадрах они сидели уже все – президент Турции и глава Евросовета в креслах, Урсула Фон дер Ляйен на диване, а напротив неё – чиновник статусом пониже, министр иностранных дел Турции. Вот такую рассадку и посчитали жестом крайнего неуважения к одному из главных представителей объединённой Европы.

У принимающей стороны, конечно, спросили и не раз. Но прежде европейские политики обвинили официальную Анкару в обычном неуважении к женщине. По мнению главы социалистов в Европарламенте всё случившееся отражает в целом отношение к женщине в этой стране, учитывая недавний выход Турции из Стамбульской конвенции по защите женщин. Об этом евродепутат написала у себя в твиттере.

Досталось и Шарлю Мишелю, который, по мнению евродепутатов, в таком случае мог бы и уступить кресло даме. Женские организации уже собрали семь тысяч подписей за его отставку. Но защитники главы Евросовета парировали, что, подними он шум, переговоры вообще могли сорваться. В общем вопросы адресовали турецкой стороне.

В Еврокомиссии поспешили заявить, что их протокольных групп там не было, вину никто признавать не хочет, а вот в Европарламенте вопросов к исполнительной власти всё больше. Ещё не остыли страсти после визита главного дипломата ЕС Жозепа Борреля в Москву, который назвали настоящим провалом, как депутаты вынуждены разбирать случай в Турции. Всё это бьёт по репутации объединённой Европы, утверждают парламентарии и приходят к выводу, что, видимо, пришло время публично обсудить вопросы иерархии руководителей ветвей власти внутри Евросоюза.

Дело в том, что и глава Европарламента, и Еврокомиссии, и Евросовета называются президентами, имеют равный статус, но, видимо, вспоминают об этом только после громких скандалов.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram