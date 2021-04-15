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Муж носит парализованную жену на вершину горы

15.04.2021 22:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Муж носит парализованную жену на вершину горы

Житель Шаньдуна (Китай) четыре года подряд носит свою парализованную жену на вершину горы Тай. Видео опубликовал YouTube-канал People's Daily.


Женщина просит иногда отнести ее на одну из пяти Священных гор Китая, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с вершины. Чтобы добраться до цели, мужчина несет супругу на спине. Это неизменно восхищает всех, кто замечает их вместе.

Фото: Скриншот из видео

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Житель Шаньдуна (Китай) четыре года подряд носит свою парализованную жену на вершину горы Тай. Видео опубликовал YouTube-канал People's Daily. Женщина просит иногда отнести...
 
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