Муж носит парализованную жену на вершину горы

Источник материала: ОНТ

Житель Шаньдуна (Китай) четыре года подряд носит свою парализованную жену на вершину горы Тай. Видео опубликовал YouTube-канал People's Daily.





Женщина просит иногда отнести ее на одну из пяти Священных гор Китая, чтобы полюбоваться видом, открывающимся с вершины. Чтобы добраться до цели, мужчина несет супругу на спине. Это неизменно восхищает всех, кто замечает их вместе.

Фото: Скриншот из видео

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