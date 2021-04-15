Топ-3 детективных сериалов, как «Шерлок»

Источник материала: ОНТ

Детективы в лучших британских традициях всегда популярны среди зрителей. Мы подобрали три сериала, для тех, кто ждет новых сезонов «Шерлока». Загадки, запутанные дела и злодей, которого обязательно обнаружат.

1. «Убийство по Фрейду», или «Венская кровь»

Мини-сериал – экранизация писателя Фрэнка Толлиса, шоураннером выступил сценарист «Шерлока» Стивен Томпсон. Действия разворачиваются в Вене начала XX века. Доктор Макс Либерман, ученик Зигмунда Фрейда, помогает инспектору в расследовании череды жестоких убийств.





2. «Мисс Скарлет и Герцог»

Британо-ирландский телесериал. Англия, XIX век. Главноая героиня – девушка без средств к существованию, но с сильным характером и детективным агентством, которое досталось от отца. Она пытается не только выжить в мире мужчин, но и заняться любимым делом. На помощь ей приходит инспектор из Скотленд-Ярда.





3. «Алиенист»

Действие сюжета разворачивается в конце XIX века в Нью-Йорке. В городе происходит серия жестоких убийств детей. Расследование ведет необычная команда: будущий президент Теодор Рузвельт, психолог-алиенист и репортер уголовной хроники.

Фото: wallpapersden.com/

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