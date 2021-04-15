В Борисовском районе пьяный на фуре вылетел в кювет

Источник материала: Tut.by

Пьяный водитель фуры попал в аварию в Борисовском районе, сообщили в УВД Миноблисполкома.





По предварительной информации, 39-летний водитель фуры Volvo двигался по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны. На 25-м километре дороги он не справился с управление и съехал в правый по ходу движения кювет.

В результате ДТП водитель не пострадал, грузовик получил механические повреждения.

По внешним признакам мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,68 промилле алкоголя.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.

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