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В Борисовском районе пьяный на фуре вылетел в кювет
Источник материала: Tut.by
Пьяный водитель фуры попал в аварию в Борисовском районе,
По предварительной информации, 39-летний водитель фуры Volvo двигался по трассе Р63 Борисов — Вилейка — Ошмяны. На 25-м километре дороги он не справился с управление и съехал в правый по ходу движения кювет.
В результате ДТП водитель не пострадал, грузовик получил механические повреждения.
По внешним признакам мужчина был пьян. Медицинское освидетельствование показало 2,68 промилле алкоголя.
На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит штраф в размере 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет.
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Медицинское освидетельствование показало 2,68 промилле алкоголя.
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