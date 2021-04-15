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Конституция в Беларуси: реформа или имитация? Мнение
Источник материала: UDFАндрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой непредсказуемой, какой она кажется на первый взгляд.
Тема второго выпуска программы Политблог «Конституционная реформа».
Политическая модель — наиболее важная часть Конституции? Нужна ли в Беларуси сильная президентская власть? Немного о социологической службе в Беларуси, которая способна предсказывать политическое будущее страны.
Разговоры об ограничении полномочий Президента в Беларуси, так и останутся разговорами?
Почему придание конституционного статуса ВНС — ошибка? Примеры других стран. Конституционный кризис в Беларуси, что делать?
Вызовы для демократических сил.
Основные моменты выпуска:
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Анализ политолога Андрея Казакевича.
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