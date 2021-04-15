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Конституция в Беларуси: реформа или имитация? Мнение

16.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой непредсказуемой, какой она кажется на первый взгляд.

Тема второго выпуска программы Политблог «Конституционная реформа».

Политическая модель — наиболее важная часть Конституции? Нужна ли в Беларуси сильная президентская власть? Немного о социологической службе в Беларуси, которая способна предсказывать политическое будущее страны.

Разговоры об ограничении полномочий Президента в Беларуси, так и останутся разговорами?

Почему придание конституционного статуса ВНС — ошибка? Примеры других стран. Конституционный кризис в Беларуси, что делать?

Вызовы для демократических сил.

Выпуск на канале ePramova


Основные моменты выпуска:

00:00 – Тема выпуска.

00:32 – Дискуссии о конституционной реформе.

00:59 – Нынешняя конституция в Беларуси — плохая?

01:45 – «Своим указом Президент может отменить любой закон».

03:36 – Каким образом власть видит конституционную реформу?

04:32 – Кто в Беларуси предсказывает политическое будущее?

06:09 – Дискуссия о перераспределении полномочий Президента.

07:45 – Нужно ли придавать конституционный статус ВНС? Примеры других стран.

14:30 – Конституционный кризис.

15:15 – Создание альтернативы — вызов для демократических сил.

15:45 – О внешней политике и теме следующего выпуска.
 
 
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