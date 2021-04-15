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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Конституция в Беларуси: реформа или имитация? Мнение Анализ политолога Андрея Казакевича.

Андрей Казакевич, директор института «Политическая сфера», делает политику понятней и не такой непредсказуемой, какой она кажется на первый взгляд.Тема второго выпуска программы Политблог «Конституционная реформа».Политическая модель — наиболее важная часть Конституции? Нужна ли в Беларуси сильная президентская власть? Немного о социологической службе в Беларуси, которая способна предсказывать политическое будущее страны.Разговоры об ограничении полномочий Президента в Беларуси, так и останутся разговорами?Почему придание конституционного статуса ВНС — ошибка? Примеры других стран. Конституционный кризис в Беларуси, что делать?Вызовы для демократических сил.Основные моменты выпуска:– Тема выпуска.– Дискуссии о конституционной реформе.– Нынешняя конституция в Беларуси — плохая?– «Своим указом Президент может отменить любой закон».– Каким образом власть видит конституционную реформу?– Кто в Беларуси предсказывает политическое будущее?– Дискуссия о перераспределении полномочий Президента.– Нужно ли придавать конституционный статус ВНС? Примеры других стран.– Конституционный кризис.– Создание альтернативы — вызов для демократических сил.– О внешней политике и теме следующего выпуска.