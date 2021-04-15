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Сексолог назвал опасные для мужского здоровья продукты

16.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сексолог назвал опасные для мужского здоровья продукты
Фото: MIKE BLAKE / Reuters
Врач-сексолог Евгений Кульгавчук назвал опасные для мужского здоровья продукты. Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

Кульгавчук предупредил, что мужчинам следует избегать продуктов и напитков, понижающих уровень тестостерона, так как именно этот гормон отвечает за половое влечение. Так, врач советует не пить слишком много кофе, то есть не более трех чашек в день, потому что он может наносить вред коре надпочечников. Регулярное употребление алкоголя в большом количестве тоже снижает синтез тестостерона. Также рекомендуется не употреблять мяту, так как она успокаивает не только нервную систему, но и сексуальную составляющую.

Помимо этого, психотерапевт рассказал, что не стоит пить пиво и есть продукты с содержанием сои из-за того, что в них содержатся аналоги женских гормонов — фитоэстрогены. Врач также отметил, что следует избегать блюд, вызывающих ожирение.

По словам специалиста, мужчинам лучше воздержаться от плотных ужинов, которые «обездвиживают» и практически «кастрируют» их. Вместо этого лучше полноценно пообедать, резюмировал он.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью Олег Аполихин опроверг данные о возникновении болезней при отсутствии секса. Аполихин отметил, что сообщения о воспалительных процессах и других болезнях, возникающих при длительном воздержании, объясняются желанием «хайпа».
 
 
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Мужчинам следует избегать продуктов и напитков, понижающих уровень тестостерона.
 
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