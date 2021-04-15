Источник материала: UDF



Архивное фото. Фото: Osman Orsal / Reuters

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стало известно о прибытии турецких военных в Донбасс В город переброшено около роты военнослужащих.

В город переброшено около роты военнослужащих, по комплекции напоминающих бойцов спецназа.«Вероятнее всего, это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину. По карабахской схеме», — сказано в сообщении.По данным источников, на мариупольском направлении наблюдается скопление тяжелой техники и появление специалистов из стран НАТО.Накануне WarGonzo сообщил, что в Донбассе заметили польских военных.10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Последний заявил, что Россия аннексировала Крым, и поддержал вступление Украины в НАТО.