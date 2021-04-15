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Стало известно о прибытии турецких военных в Донбасс
Источник материала: UDF
Архивное фото. Фото: Osman Orsal / Reuters
В город переброшено около роты военнослужащих, по комплекции напоминающих бойцов спецназа.
«Вероятнее всего, это те, кто будет координировать действия и нарезать задачи для боевиков с севера Сирии, которых Турция набирает для отправки на Украину. По карабахской схеме», — сказано в сообщении.
По данным источников, на мариупольском направлении наблюдается скопление тяжелой техники и появление специалистов из стран НАТО.
Накануне WarGonzo сообщил, что в Донбассе заметили польских военных.
10 апреля президент Украины Владимир Зеленский встретился с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Последний заявил, что Россия аннексировала Крым, и поддержал вступление Украины в НАТО.
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В город переброшено около роты военнослужащих.
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