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В НАТО и ЕС поддержали антироссийские санкции США
Источник материала: UDF
Фото: Ludovic Marin / Reuters
Представители НАТО выразили солидарность с США в «ответах на дестабилизирующие активности России» и заявили, что предпринимают шаги, по отдельности и коллективно, чтобы усилить безопасность альянса. В заявлении осуждается давление на Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), использование химического оружия и хакерские атаки, в которых Соединенные Штаты обвиняют российское государство.
Боррель в своем заявлении также коснулся предполагаемых атак российских хакеров на американскую инфраструктуру: он возмутился тем, что кибератаки участились, и призвал все страны отказаться от злоупотребления информационными технологиями. Он также выразил солидарность с США от имени Евросоюза.
О том, что США задействуют своих союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России, сообщалось ранее 15 апреля.
О введении новых санкций против России американские власти объявили 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».
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В НАТО поддержали антироссийские санкции США, Евросоюз также высказал поддержку американской администрации.
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