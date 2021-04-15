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В НАТО и ЕС поддержали антироссийские санкции США

16.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В НАТО и ЕС поддержали антироссийские санкции США
Фото: Ludovic Marin / Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте Североатлантического альянса, от имени ЕС высказался верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель.

Представители НАТО выразили солидарность с США в «ответах на дестабилизирующие активности России» и заявили, что предпринимают шаги, по отдельности и коллективно, чтобы усилить безопасность альянса. В заявлении осуждается давление на Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), использование химического оружия и хакерские атаки, в которых Соединенные Штаты обвиняют российское государство.

Боррель в своем заявлении также коснулся предполагаемых атак российских хакеров на американскую инфраструктуру: он возмутился тем, что кибератаки участились, и призвал все страны отказаться от злоупотребления информационными технологиями. Он также выразил солидарность с США от имени Евросоюза.

О том, что США задействуют своих союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России, сообщалось ранее 15 апреля.

О введении новых санкций против России американские власти объявили 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».
 
 
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В НАТО поддержали антироссийские санкции США, Евросоюз также высказал поддержку американской администрации.
 
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