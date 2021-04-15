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МИД России усомнился в целесообразности применения доллара

16.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

МИД России усомнился в целесообразности применения доллара
Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, его трансляция доступна на странице ведомства в Facebook.

По словам дипломата, Россия «прекрасно понимает, что Вашингтон использует свою валюту и финансовую систему для агрессивного проведения своей политики не просто в обход, а в уничтожение всей международно-правовой системы».

В этой связи совершенно логичным оказывается применение мер, которые призваны минимизировать потери и риски, в том числе и переход к расчетам в отличных от доллара валютах, добавила Захарова. «Естественно, все это ставит под сомнение целесообразность применения американской денежной единицы в качестве приоритетной валюты платежа, как и надежности подконтрольных Западу платежных механизмов», — подчеркнула она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими государствами, а также работает над отказом от платежных систем, контролируемых Западом. По его словам, Москва видит в этом направлении перспективы для работы с другими заинтересованными странами.

5 апреля заместитель главы МИД Александр Панкин допустил появление в России альтернативы платежной системе SWIFT. До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что США в стремлении надавить на Москву пойдут на максимально жесткие санкции, в том числе отключат от SWIFT.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Действия США на международной арене ставят под вопрос целесообразность применения доллара.
 
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