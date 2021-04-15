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США вышлют из страны десять российских разведчиков

16.04.2021 06:35 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

США вышлют из страны десять российских разведчиков
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
Правительство США вышлет из страны десять российских разведчиков, работающих под дипломатическим прикрытием. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американских высокопоставленных лиц.

Также, по данным издания, Вашингтон введет санкции в отношении шести российских компаний, якобы причастных к хакерским атакам. Об этом, как утверждается, будет объявлено позднее в четверг, 15 апреля. Также администрация президента США Джо Байдена оставляет за собой право распространить санкции на суверенный долг.

«Новое постановление будет сосредоточено на деятельности России за ее пределами и призвано сигнализировать российскому правительству о том, что его дестабилизирующее поведение неприемлемо и что Соединенные Штаты понесут экономически значимые расходы, если оно продолжится или усилится», — сказал высокопоставленный чиновник.

Ранее 15 апреля телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена задействует союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России.

Тогда же агентство Bloomberg сообщило, что США планируют выслать из страны десять российских дипломатов и ввести новые санкции против физических и юридических лиц из России. Как стало известно, ограничения будут наложены на 20 российских организаций и 12 россиян, в том числе представителей правительства и разведки. Такие меры станут ответом на предполагаемое вмешательство России в выборы президента США и приписываемые ей хакерские атаки через программное обеспечение фирмы SolarWinds.
 
 
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