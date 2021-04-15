Почему Египет выбирает белорусское оружие?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Информацию из египетских источников о большой оружейной сделке Каира с Минском активно анализируют эксперты и СМИ. В рамках общей тенденции растущего оружейного рынка за последние пять лет Египет увеличил закупки оборонной продукции на 136%.

На февральской выставке IDEX-2021 в Абу-Даби Беларусь представила более 150 образцов продукции военного назначения и подписала соглашение о поставках вооружений Саудовской Аравии. Ранее белорусские оружейники поставили в ОАЭ радиолокационные системы на сумму около 16 млн долларов. Экспансия белорусской "оборонки" в Ближневосточном и Североафриканском регионах продолжается.

Продукцию белорусской оборонки в 2020 году закупили десятки стран. Ежегодный объем оружейного экспорта с 2016-го превышает 1 млрд долларов. Беларусь входит в первую двадцатку крупнейших экспортеров оружия в мире (на первом и втором месте традиционно и с огромным отрывом от конкурентов располагаются США и РФ).

Белорусский ОПК – известный в мире производитель комплексов противовоздушной обороны (ПВО) средней дальности, автоматизированных систем боевого управления – участвует практически во всех российских проектах противоракетной обороны. Белорусские специалисты-оборонщики помогают Венесуэле формировать современную систему ПВО. Уникальные тягачи-"сороконожки" для межконтинентальных баллистических ракет производятся только в Беларуси, поставляются в Россию и в Китай. Развивается белорусское ракетное производство. Предприятия оборонного комплекса серийно производят новейшее стрелковое оружие – пистолеты, винтовки, автоматы. А что выбирает Египет?

Передовые системы ПВО и РСЗО

Каир рассматривает возможность лицензионного производства целого ряда современных белорусских систем вооружения – с передачей технологий в оборонный сектор Египта. И наиболее интересен для египтян зенитный ракетный комплекс (ЗРК) средней дальности "Бук-МБ3К", который имеет много схожих возможностей с ЗРК "Бук-М2", ранее закупленным у России. Комплекс мобилен, располагает мощной РЛС (фазированная антенная решетка S-диапазона), способен автоматически обнаруживать и сопровождать цели, "видит" истребитель противника на дистанции до 130 км и поражает цели на рубежах до 70 км. При этом белорусский "Бук-МБ3К" бюджетнее российского "Бук-М3" или С-350. Лицензионное производство белорусских ЗРК позволит Египту уплотнить национальную систему ПВО и отказаться от устаревших советских (С-75) и американских (MIM-23) систем.

Египтяне также намерены освоить лицензионное производство реактивной системы залпового огня (РСЗО) большой дальности "Полонез". Система способна поражать живую силу и боевую технику противника на дистанции до 300 км. На одной пусковой установке размещается восемь реактивных 300-мм снарядов с автономным и спутниковым наведением (высокоточное оружие). Считается, что поставленные Азербайджану "Полонезы" доказали свою эффективность в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. Кроме того, к "Полонезу" привязан каирский план обновления арсенала баллистических ракет ("Скад" и "Хвасонг-5"). Порой злые языки говорят, что "Полонез" – китайская РСЗО на белорусском шасси, то есть лицензионные версии китайских ракет А200 и М20 для комплексов WS-2 и WS-3, но это второстепенно.

Третью позицию в "египетском рейтинге" кандидатов на лицензионное производство занимает дистанционно управляемый комплекс "Адунок". Это одна из первых успешных белорусских разработок роботизированного оружия. Комплекс может устанавливаться на стационарных, подвижных сухопутных и морских объектах. Способен нести 12,7-мм крупнокалиберный пулемет НСВТ или "Корд", автоматический гранатомет АГ-17А калибром 30 мм, беспилотники и систему управления огнем реактивной артиллерии. Сектор наблюдения и поражения комплекса по горизонтали – 360 градусов, по вертикали – от 20 до плюс 60 градусов (скорость поворота платформы 60 градусов в секунду). "Адунок" на расстоянии до 2000 метров может оперативно обнаруживать и сопровождать до 10 целей и точно поражать их в любое время суток, в любых метеоусловиях. Комплекс устанавливается на автомобили, бронеавтомобили, морские патрульные катера. Высокие тактико-технические характеристики обеспечивают "Адунку" благоприятные перспективы на поле боя и на рынке. В сочетании с 500 российскими танками Т-90МС, которые также закупает Египет, роботизированные комплексы позволят значительно укрепить национальную армию.

Белорусский ОПК "заточен" под потребности государств постсоветского пространства, и эта зависимость парадоксальным образом проецируется на международный рынок. Заметим, Минск стал естественным партнером Каира в области ВТС во многом благодаря взаимосвязи оборонных секторов производства РБ и РФ – после возрождения в 2013 году эффективного военно-технического сотрудничества Каира с Москвой (поставки истребителей МиГ-29, ударных вертолетов Ка-52, зенитных ракетных комплексов С-300В4 и "Бук-М2").