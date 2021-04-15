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Российский онколог впервые вошел в состав Американской ассоциации хирургов

16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 апр - Sputnik. Главный онколог Москвы профессор Игорь Хатьков стал почетным членом Американской ассоциации хирургов, решение в четверг утвердили на общем собрании организации, сообщил представитель Хатькова.

"Решение об избрании российского специалиста – впервые в истории организации – было принято в июне 2020 года. Совет ассоциации поддержал его единогласно", - сообщил представитель Хатькова, добавив, что в четверг, 15 апреля, это решение официально утверждено на общем собрании организации.

Американская хирургическая ассоциация основана в 1880 году, это старейшая и самая престижная хирургическая организация в мире. В ее состав входят 99 выдающихся хирургов со всего мира, а также президенты мировых профильных ассоциаций из ведущих медицинских учреждений. Членство в ассоциации — высшая степень признания ведущего академического хирургического сообщества.

Как отреагировали российские врачи

"Это очень приятно, что в международном сообществе такого уровня есть российский хирург..." – сказал главный внештатный хирург Минздрава России директор НМИЦ хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили. Он считает важным, что Россия остается в мировой хирургической команде, это признание для врачей страны. Он также отметил, что Хатьков входит в число крупнейших хирургов в Европе, которые делают малотравматические операции.

По мнению главного внештатного онколога Минздрава России, директора НМИЦ радиологии имени Герцена Андрея Каприна, членство российских ученых в международных ассоциациях, тем более такого уровня, очень почетно и важно. 

Он также отметил, что такое признание – заслуга прежде всего самого Хатькова: "Игорь Евгеньевич абсолютно заслужил, он труженик, человек, который очень много делает, в том числе для онкологической службы"..

Что известно об Игоре Хатькове

Хатьков окончил Саратовский государственный медицинский институт, онколог и хирург. Он написал свыше 290 научных работ и семь монографий. Он первым в России провел лапароскопическую панкреатодуоденальную резекцию (удаление части поджелудочной железы, части желудка, двенадцатиперстной кишки, желчного пузыря с реконструкцией пищеварительного тракта), подобные вмешательства считаются одними из самых сложных среди лапароскопических операций.

Он удостоен множества наград и премий, в том числе ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени, премии правительства РФ в области науки и техники, а также наград международных ассоциаций.

 
Теги: Минск
 
 
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Решение об избрании российского специалиста – впервые в истории организации – было принято в июне 2020 года, а 15 апреля 2021-го – официально утверждено.
 
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