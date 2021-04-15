БИП​ с Федором Лукьяновым: о протестах, Беларуси и амбициях Турции – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В гостях нового выпуска #БИП​ главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и преподаватель Высшей школы экономики Федор Лукьянов.

Это вуз относят к достаточно либеральным. Однако сам Лукьянов себя таковым не считает. В беседе со специалистом по мировым закулисным играм – о новых формах выражения дипломатии и ее восприятии, о юморе и революциях.

Лукьянов рассказал, как сам ходил на митинги, и сравнил свой опыт с нынешними протестами. А еще поговорили об амбициях Турции, дальнейшей судьбе Донбасса и о возможных вариантах развития ситуации в Беларуси.

Об этом и многом другом - смотрите в выпуске.