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#БИП​ с Федором Лукьяновым: о протестах, Беларуси и амбициях Турции – видео

16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В гостях нового выпуска #БИП​ главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и преподаватель Высшей школы экономики Федор Лукьянов.

Это вуз относят к достаточно либеральным. Однако сам Лукьянов себя таковым не считает. В беседе со специалистом по мировым закулисным играм – о новых формах выражения дипломатии и ее восприятии, о юморе и революциях. 

Лукьянов рассказал, как сам ходил на митинги, и сравнил свой опыт с нынешними протестами. А еще поговорили об амбициях Турции, дальнейшей судьбе Донбасса и о возможных вариантах развития ситуации в Беларуси.

Об этом и многом другом - смотрите в выпуске.

 
 
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В гостях нового выпуска #БИП​ главный редактор журнала “Россия в глобальной политике” и преподаватель НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
 
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