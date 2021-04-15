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#БИП с Федором Лукьяновым: о протестах, Беларуси и амбициях Турции – видео
16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В гостях нового выпуска #БИП главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" и преподаватель Высшей школы экономики Федор Лукьянов.
Это вуз относят к достаточно либеральным. Однако сам Лукьянов себя таковым не считает. В беседе со специалистом по мировым закулисным играм – о новых формах выражения дипломатии и ее восприятии, о юморе и революциях.
Лукьянов рассказал, как сам ходил на митинги, и сравнил свой опыт с нынешними протестами. А еще поговорили об амбициях Турции, дальнейшей судьбе Донбасса и о возможных вариантах развития ситуации в Беларуси.
Об этом и многом другом - смотрите в выпуске.
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В гостях нового выпуска #БИП главный редактор журнала “Россия в глобальной политике” и преподаватель НИУ ВШЭ Федор Лукьянов.
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