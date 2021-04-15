От скафандра до еды в тюбиках: в Минске открыли выставку о космосе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Проект знакомит белорусов и гостей страны с интереснейшими страницами покорения космоса. На выставке "108 минут. Дорога в космос" представлены уникальные артефакты, многие из которых никогда ранее не экспонировались в Беларуси.

Из собраний российских музеев представлены скафандр первого космонавта Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, фотографии из семейного архива Гагарина, а также другие свидетельства первых космических полетов.

Важное место на выставке заняли экспонаты, рассказывающие о космонавтах – уроженцах белорусской земли: Петре Климуке, Владимире Ковалёнке, Олеге Новицком. Это скафандр "Сокол", элементы космического снаряжения, оборудования, образцы питания.

Художественная часть выставки представлена графическими листами космонавта Леонова, скульптурами авторства народного художника Беларуси Ивана Миско, полотнами заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Опиока, работами известнейшего фотографа, лауреата международной премии World Press Photo Юрия Иванова.