ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

От скафандра до еды в тюбиках: в Минске открыли выставку о космосе – видео

16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Проект знакомит белорусов и гостей страны с интереснейшими страницами покорения космоса. На выставке "108 минут. Дорога в космос" представлены уникальные артефакты, многие из которых никогда ранее не экспонировались в Беларуси.

Из собраний российских музеев представлены скафандр первого космонавта Юрия Гагарина, бортовой журнал первой женщины-космонавта Валентины Терешковой, фотографии из семейного архива Гагарина, а также другие свидетельства первых космических полетов.

Важное место на выставке заняли экспонаты, рассказывающие о космонавтах – уроженцах белорусской земли: Петре Климуке, Владимире Ковалёнке, Олеге Новицком. Это скафандр "Сокол", элементы космического снаряжения, оборудования, образцы питания.

Художественная часть выставки представлена графическими листами космонавта Леонова, скульптурами авторства народного художника Беларуси Ивана Миско, полотнами заслуженного деятеля искусств Республики Беларусь Николая Опиока, работами известнейшего фотографа, лауреата международной премии World Press Photo Юрия Иванова.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Национальном историческом музее Беларуси состоялось открытие международного выставочного проекта, посвященного 60-летию первого полета человека в космос....
 
Новости дня
Новости разные
 
Фотограф «НН» Надежда Бужан заняла второе место на конкурсе World Press Photo
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

15.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
16.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by