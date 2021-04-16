Придумали, чем заняться в дождливые выходные? 12 идей, которые должны вам понравиться

Источник материала: Tut.by

Синоптики обещают пасмурные выходные, но вы же не планируете из-за этого сидеть дома и хандрить? Чтобы такого не случилось, AFISHA.TUT.BY по традиции собрала в одном месте лучшие идеи уик-энда, чтобы выходные запомнились. Рассказываем, чем стоит заняться 16−18 апреля.

Попробовать новый Gastrofest



Такой сет предлагают в Pinky Bandinsky. Фото предоставлено организаторами

Фестиваль Gastrofest — проект про еду, который любят белорусы. Мы видим это по количеству просмотров новостей с его анонсами, вы — по очередям в заведениях. Раз уж фестиваль настолько популярен, посоветуем заглянуть на него в эти выходные: он как раз только-только начался и будет длиться весь уик-энд.

В этот раз сеты стоят 28 рублей, конкретной тематики у фестиваля нет: заведения приготовили блюда на свой вкус — это визитные карточки, которые отражают меню конкретного места. Одновременно «Гастрофест» пройдет в Минске и во всех областных центрах, в регионах сеты будут стоить даже немного дешевле — 24 рубля (а вдруг вы запланировали вылазку за город).

Когда: все выходные

Где: в Минске и областных центрах

Сколько: 28 рублей, в регионах — 24 рубля

Отжечь на концерте «Петли пристрастия»





«Петля пристрастия» уже давно снискала славу одной из важнейших независимых групп постсоветского пространства. Вышедший в 2019 году альбом «Гул» вызвал серьезный резонанс, «Петля» была приглашена в «Вечерний Ургант» и победила на премии Jager Music Awards в номинации «Рок-группа».

Группа вовсю работает над новым материалом, а пока — большой концерт с песнями, которые уже давно разошлись на цитаты и которым в Prime Hall будет хором подпевать весь зал.

Когда: 17 апреля, двери — 19.00, старт — 20.20

Где: Prime Hall

Сколько: от 38 до 48 рублей Купить билет

Сходить на первую часть «Властелина колец»



Кадр из фильма

Спустя 20 лет после премьеры все три части «Властелина колец» снова показывают в кино, только теперь уже в разрешении 4К. На сеансы в столичных кинотеатрах зовут как тех, кто никогда не смотрел трилогию Питера Джексона, но давно хотел, так и фанатов киновселенной.

Сейчас в прокате идет первая часть кинотрилогии — «Властелин колец: Братство кольца». По сюжету, волшебник Гэндальф, придя на 111-й день рождения к своему старому другу Бильбо Бэггинсу, заводит разговор о кольце, которое Бильбо нашел много лет назад. Это кольцо принадлежало когда-то темному властителю Средиземья Саурону, и оно дает большую власть своему обладателю. Теперь Саурон хочет вернуть себе власть над Средиземьем. Бильбо отдает найденное кольцо племяннику Фродо, который пытается научиться справляться с тем страшным могуществом, которое дает ему кольцо. Фильм получил более 70 наград, в том числе «Оскар».

Когда: все выходные

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

Потратиться на милой барахолке



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/open_shkaf

Очередная гаражная распродажа и винтажный маркет под общим названием «Open Шкаф» пройдут в столице 17 и 18 апреля. В программе — маркет с дизайнерскими вещами и винилом, фудкорт и музыка. Место для многих может быть незнакомым — Emotion Factory, что на Машерова, 11/2. Вход на мероприятие свободный, можно прийти с песиком.

Организаторы планируют провести этот «Шкаф» внутри пространства и под крышей на рампе вдоль всего здания. Скрестили пальцы, чтобы погода не подвела?

Когда: 17 и 18 апреля, 12.00 — 21.00

Где: Emotion Factory (пр-т Машерова, 11/2)

Сколько: бесплатно

Посмотреть номинанта на «Оскар» — «Отец»





«Отец» — картина, которая, как и «Земля кочевников» с «Минари» , претендует на «Оскар» сразу в шести номинациях. Снял ее известный европейский драматург Флориан Зеллер: своим кинодебютом он запирает зрителя в одной квартире со стареющим персонажем Энтони Хопкинса. Находиться в компании этого актера одно удовольствие, пусть даже порой он будет вести себя чудаковато. Но и кроме крепкого каста у картины уйма других достоинств: искать их предлагаем уже в кинотеатре.

Главный герой ленты Энтони далеко не молод и живет один в Лондоне, что очень тревожит его дочь. Она не хочет оставлять отца без присмотра и пытается найти ему сиделку. Энтони отметает все предложенные варианты. Однако, планируя переезд в Париж, дочь не спешит сдаваться. Она становится все настойчивее в попытках найти для упрямого папочки идеальную женщину.

Когда: все выходные

Где: в минских кинотеатрах

Сколько: от 7 рублей Купить билет



Фото: pixabay.com

В парке Горького пройдет любопытное мероприятие: детективный фотоквест.

Вместе с другими участниками вам нужно будет провести расследование с поиском улик, делая фотоснимки. Если пойти с детьми или друзьями, будет не только увлекательно, но и весело, уверены. Ах, чуть не забыли: победителя будет ждать приз.

Когда: 17 апреля, 15.00

Где: Центральный вход в парк Горького

Сколько: 4 рубля, регистрация обязательна

Открыть для себя новое место — Fish&Food



Фото: instagram.com/fishfood.by

В Минске на Маяковского заработал гастромаркет Fish&Food с открытой кухней, посадочными местами и акцентом на рыбе. Тут можно купить продукты для себя, здесь же из них смогут приготовить полноценное блюдо. Пространство занимает 300 квадратных метров, из которых половина — торговый зал на 24 посадочных места для гостей. Есть сектор с сырами, с рыбой, морепродуктами и суши, мясом, напитками, соусами, бакалеей. Если надумаете сходить, посмотрите , как выглядит это новое место.

Когда: все выходные, 10.00–23.00

Где: ул. Маяковского, 14

Сколько: цены можно найти на сайте заведения

Отжечь на концерте Intelligency



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/public_intelligency_live

Уже в пятницу вечером в столице выступят электронщики из белорусской группы Intelligency. Обратите внимание, что концерт пройдет в клубе Hide, а не в анонсированном ранее Prime Hall. Билеты на выступление все еще есть в продаже.

Музыканты из группы с Intelligency относятся к числу тех, о ком еще пару лет назад фактически не знал никто, но сегодня их треки надолго селятся в плейлистах слушателей стран СНГ и не только. Ситуацию изменила всего одна композиция бенда, сумевшая «выстрелить» и разлететься по сети: трек August, вышедший летом 2019 года, обрел огромную популярность в TikTok и других соцсетях, прославив имя авторов далеко за пределами родной Беларуси.

Когда: 16 апреля, 19.00

Где: Hide

Сколько: от 35 рублей Купить билет



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Если вам кажется, что вы уже обошли все места в Минске и вас больше ничто не сможет удивить, самое время заглянуть в уникальную арт-галерею «Котовасия». В пространстве на Дзержинского, 131, собрана коллекция из нескольких тысяч произведений искусства и декоративных предметов быта и интерьера с изображением котов. Это не все: с экспонатами соседствуют настоящие, живые котики. Владельцы коллекции настолько уверены в уникальности своей галереи, что объявляют «награду в пять тысяч рублей тому, кто найдет более значимый художественный публичный объект по теме котов на планете».

Детям от трех лет билет в «Котовасию» обойдется в 5 рублей, взрослым старше 16 лет — в 7 рублей. Семейный билет от трех человек стоит 15 рублей за всех. Предусмотрен даже блиц-осмотр галереи для общего ознакомления и принятия решения о посещении: за 5 минут попросят рубль с человека.

Когда: все выходные, 9.00 — 19.00

Где: «Котовасия» (пр-т Дзержинского, 131)

Сколько: детский билет — 5 рублей, взрослый — 7 рублей



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: unsplash.com (@tjerwin)

Идея для тех, кто никак не может подружиться с английским. Желающих попрактиковать иностранный язык зовут в дискуссионных клуб, который пройдет в эту субботу онлайн. На совершенно бесплатной встрече по традиции будет присутствовать носитель языка.

Занятия пройдут дважды, темы распределились так: участников с уровнем английского А2-В1 приглашают на сессию в 10.00, тема которой — «Жизнь в городе». Уверенных обладателей В1 и В2 ждут в 12.00 на дискуссии «Школа как социальный институт» (определить свой уровень можно тут) . Обе встречи пройдут в Zoom, количество участников будет ограничено до 12 человек. Так что не откладывайте регистрацию на потом.

Когда: 17 апреля, 10.00 — 11.30 и 12.00 — 13.30 (в зависимости от вашего уровня знаний)

Где: онлайн

Сколько: бесплатно



Кадр из фильма «Коллектив». Фото предоставлено организаторами

В преддверии церемонии вручения премии «Оскар» в Минске показывают документальные фильмы, вошедшие в лонг- и шорт-лист конкурса этого года. Сеансы проходят в Silver Screen в ТЦ Galileo, после показа фильмы можно обсудить с киноэкспертами Ириной Демьяновой и Марией Костюкович. Два сеанса уже прошли, впереди — еще три: рассказываем о них подробнее.

В пятницу можно увидеть картину «Художница и вор» — криминальную историю о том, как неожиданно развиваются взаимоотношения художницы и вора, который украл ее картину. В субботу на экране двукратный номинант на премию «Оскар-2021» — румынский «Коллектив» : после трагического пожара в музыкальном клубе в больницах начинают умирать даже те, чьи ожоги не представляли угрозы для жизни — журналисты проводят расследование. Фильмом закрытия станет латиноамериканский «Агент крот» о жизни пожилого частного детектива, засланного с заданием в дом престарелых.

Когда: все выходные, 19.30

Где: Silver Screen в ТЦ «Галилео»

Сколько: 10 рублей

Сходить на большой стендап столичных комиков



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

В субботу в Минске пройдет концерт Greatest Hits Vol. 1 — это золотая коллекция комедийного материала от столичных комиков, куда вошли такие юмористические хиты, как «Перевернутый трактор», «Как заходить в курятник» и «Проблемы белых людей»… Если эти названия ни о чем вам не говорят, все равно приходите на концерт, будет весело. Потому что за юмор в этот вечер отвечают резидент Stand Up Comedy Hall и активный участник комедийной сцены Минска Алексей Лиховец, а также комики Дмитрий Крыленко и Александр Пучинский.

По предпродаже билеты стоят 8 рублей — партер, 12 рублей — столик (от двух билетов). По брони и при покупке в день мероприятия цены такие: 10 рублей — партер, 12 рублей — столик (но в день концерта столиков может не быть).

Когда: 17 апреля, 19.00

Где: Cuba Bar

Сколько: от 8 рублей Купить билет

Не хотите тратиться в эти выходные? Тогда держите список всех бесплатных ивентов с пятницы по воскресенье в Минске — они тут .