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Уровень бюджетной грамотности белорусов низкий, но он растет
Источник материала: Партизан
Белорусы считают, что государство больше тратит на армию и милицию, чем на образование и здравоохранение. Подобные мифы связаны с представлениями белорусов о наиболее значимых для государства сферах.
Об этом говорится в новом исследовании «Бюджетная грамотность населения Республики Беларусь», проведенном исследовательским центром BIPART. Оно основано на результатах опросов населения, по итогам которых была проведена оценка общего уровня бюджетной грамотности белорусов. Презентация работы прошла в Минске 14 апреля.
Налоги
Как говорится в исследовании, уровень бюджетной грамотности населения Беларуси в целом довольно низкий, его средняя оценка составила 2,02 балла из 5 возможных. При этом белорусы лучше всего знают основные ставки налогов и сборов, а хуже всего представляют структуру расходов бюджета.
Лучше всего белорусы осведомлены о ставке подоходного налога: 76,9% респондентов правильно оценили этот параметр. Хуже всего среди направлений бюджетных расходов респонденты ориентируются в расходах социальной направленности: например, лишь 4,2% участников опроса знают, что образование было наиболее финансируемым направлением расходов консолидированного бюджета в 2020 году.
В Беларуси по законодательству в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН) направляется 35% заработной платы работника, в том числе 34% перечисляет работодатель и 1% - сам работник. Правильно оценило общий размер отчислений в ФСЗН лишь 32,3% опрошенных. При этом 26,3% считают, что в ФСЗН перечисляется 1% от заработной платы (эта ставка указана в расчетных листах), 12% опрошенных считают, что отчисления в ФСЗН составляют 13% заработной платы, еще 6,6% полагают, что в ФСЗН перечисляется 5% заработной платы. 22,7% респондентов затруднились ответить на вопрос.
В Беларуси ставка НДС составляет 20%, данный налог включается в цену большинства товаров и услуг. По итогам опроса 66,7% респондентов дали верный ответ. При этом 18,8% респондентов полагают, что в стоимость товаров включается НДС по ставке 10%, а 2,6% - что в цену товаров не закладывается никаких налогов. 11,9% респондентов затруднились ответить на вопрос.
Всего 14,9% опрошенных смогли правильно оценить суммарную долю от начисленной зарплаты работников, перечисляемую в бюджет сектора государственного управления в виде налогов и взносов. В Беларуси этот параметр составляет от 40% для организаций, не пользующихся льготами. Столько же респондентов полагают, что размер обязательных отчислений в бюджет сектора государственного управления составляет от 30 до 39% заработной платы. 25,3% респондентов считают, что отчисления составляют от 10 до 19% заработной платы, а 7,3% - менее 10% заработной платы. Самый популярный вариант ответа «Затрудняюсь ответить» выбрало 27,2% опрошенных.
При этом белорусы склонны значительно завышать оценку собственной бюджетной грамотности: порядка 80% респондентов считают, что они имеют представление об объемах средств, выплачиваемых в бюджет, однако правильно оценить размер обязательных отчислений с заработной платы способны менее 15%.
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