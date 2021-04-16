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Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева

16.04.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидеры президентской кампании 2020 Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2021 год.

Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева

В пресс-релизе отмечается, что они «являются продолжателями традиций» гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981-м советские власти лишили его гражданства СССР.

 

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Лидеры президентской кампании 2020 Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека...
 
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