|
Тихановская, Колесникова и Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева
Источник материала: Навiны
Лидеры президентской кампании 2020 Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека за 2021 год.
В пресс-релизе отмечается, что они «являются продолжателями традиций» гуманиста и писателя Льва Копелева, умершего в 1997 году и проведшего последние годы жизни в Кельне после того, как в 1981-м советские власти лишили его гражданства СССР.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры президентской кампании 2020 Светлана Тихановская, Мария Колесникова и Вероника Цепкало стали лауреатами Премии имени Льва Копелева за мир и права человека...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)