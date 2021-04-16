Байкерам особое внимание: ГАИ начинает акцию по предупреждению





пишет Sputnik. Сотрудники дорожно-патрульной службы и ГАИ Минска с 16 апреля начинает проводить комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, сообщили в ведомстве,Sputnik.





В апреле уже произошло ДТП с участием мототранспорта в столице, в котором погиб человек.





"Главной целью мероприятия является предупреждение ДТП по вине мотоциклистов и профилактика нарушений среди них", - сообщила Sputnikв пятницу госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.





Акция ГАИ продлится до 20 апреля, в эти дни инспекторы ДПС посетят места проведения развлекательных, спортивно-массовых мероприятий, уделив особое внимание водителям двухколесного транспорта.





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Милиционеры будут контролировать соблюдение требований по использованию мотошлемов и скоростного режима, прохождение технического осмотра.





Кроме этого, милиция будет проверять конструктивно измененные и незарегистрированные в установленном порядке мотоциклы и мопеды.





Помнить ПДД





В ГАИ напомнили, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра.





Также, по словам инспектора, недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16 летнего возраста, а не имеющим водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт).





Управлять мотоциклом с имеющимся водительским удостоверением категории А разрешается только по достижению 18 лет.















