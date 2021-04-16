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Байкерам особое внимание: ГАИ начинает акцию по предупреждению

16.04.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инспекторы ДПС будут посещать места культурно-массовых и спортивных мероприятий, куда наиболее часто приезжают мотоциклисты.


 Сотрудники дорожно-патрульной службы и ГАИ Минска с 16 апреля начинает проводить комплекс мероприятий по предупреждению ДТП с участием мототранспорта, сообщили в ведомстве, пишет  Sputnik.

В апреле уже произошло ДТП с участием мототранспорта в столице, в котором погиб человек.

"Главной целью мероприятия является предупреждение ДТП по вине мотоциклистов и профилактика нарушений среди них", - сообщила Sputnikв пятницу госавтоинспектор ОГАИ Партизанского РУВД Минска Анна Тиханович.

Акция ГАИ продлится до 20 апреля, в эти дни инспекторы ДПС посетят места проведения развлекательных, спортивно-массовых мероприятий, уделив особое внимание водителям двухколесного транспорта.

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Милиционеры будут контролировать соблюдение требований по использованию мотошлемов и скоростного режима, прохождение технического осмотра.

Кроме этого, милиция будет проверять конструктивно измененные и незарегистрированные в установленном порядке мотоциклы и мопеды.

Помнить ПДД


В ГАИ напомнили, что управлять мотоциклом необходимо в мотошлеме и не перевозить пассажиров без него. Обязательны своевременная регистрация транспортных средств и прохождение ими государственного технического осмотра.

Также, по словам инспектора, недопустимо садиться за руль мототранспорта лицам, не достигшим 16 летнего возраста, а не имеющим водительского удостоверения категории АМ (мопеды) и подкатегории А1 (мотоциклы с рабочим объемом двигателя, не превышающим 125 куб. см, и максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт).

Управлять мотоциклом с имеющимся водительским удостоверением категории А разрешается только по достижению 18 лет.
 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы ДПС будут посещать места культурно-массовых и спортивных мероприятий, куда наиболее часто приезжают мотоциклисты.
 
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