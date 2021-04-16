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Новым руководителем подмосковных приходов станет экс-глава Белорусской православной церкви

16.04.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Священный Синод Русской православной церкви назначил нового фактического руководителя приходов Московской области - им станет нынешний правящий архиерей Кубани митрополит Павел (Пономарев).




Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ, пишет interfax.by.

До своего прошлогоднего назначения на Кубанскую кафедру митрополит Павел был патриаршим экзархом всея Беларуси.
 
Кандидатуру патриаршего наместника созданной на днях Московской митрополии Синод утвердил посредством удалённой связи.
 
 
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Священный Синод Русской православной церкви назначил нового фактического руководителя приходов Московской области - им станет нынешний правящий архиерей Кубани...
 
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