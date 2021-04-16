Новым руководителем подмосковных приходов станет экс-глава Белорусской православной церкви

Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ,interfax.by.