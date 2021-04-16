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Гендиректор "Белавиа": последствия пандемии для авиации – катастрофические

16.04.2021 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Чергинец рассказал, что до СOVID-19 в Москву "Белавиа" выполняла 11 рейсов в день, а сейчас только 9 в неделю.



Пандемия – это очень жесткий период, который, к сожалению, продолжается, тем не менее пассажиропоток постепенно восстанавливается, об этом генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец заявил в эфире телеканала ОНТ, пишет Sputnik. 

Для того чтобы представлять масштабы происходящего, руководитель компании привел такие данные: "Самый худший месяц в 2020 году был апрель, мы перевезли 7,8% от уровня пассажиров в апреле 2019 года. 92% – падение. Сейчас можно говорить, что мы восстановились где-то до уровня 60-65% перевозки пассажиров, и идет увеличение".

Чергинец также отметил, что пассажиропоток (движение пассажиров в одном направлении маршрута) сейчас на уровне 90%, и он тоже растет.

По словам генерального директора, при этом "Белавиа" в сложнейший период "не получила ни копейки денег помощи" от властей.

Отсюда не пускают, а там не принимают…
Руководитель "Белавиа" рассказал, что с большинством проблем компания справляется сама, но иногда приходится просить власти оказать содействие в разговоре с иностранными правительствами.

В качестве примера Чергинец привел ситуацию с Россией и Казахстаном. По его словам, до пандемии у "Белавиа" было около 150 рейсов в неделю.

"Только в Москву – 11 рейсов в день. Еще девять было у российских авиакомпаний в Минск из Москвы. То есть 20 рейсов в день. Сегодня у нас девять рейсов в неделю. Ужас, катастрофа. Учитывая все наши бизнес-связи, политические связи, экономические, родственные связи", – сказал Чергинец.
По его словам, к решению возникающий проблем вынуждены подключаться правительство и даже глава государства.

"Сейчас готовится визит главы правительства России в Минск. Знаю, что эта тема тоже будет обсуждаться", – сказал гендиректор "Белавиа".

Он сообщил, что очень надеется на решение по России и по Казахстану: "Казахстан нас не пускает фактически. Даже после пика пандемии у нас было больше рейсов, чем сейчас. Казахстан нас ограничил, у нас есть предположения, почему, но не стоит их озвучивать".
 
Теги: Минск
 
 
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Игорь Чергинец рассказал, что до СOVID-19 в Москву "Белавиа" выполняла 11 рейсов в день, а сейчас только 9 в неделю.
 
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