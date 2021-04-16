Выбираем технику дешевле, чем в интернет-магазинах, - холодильники, стиральные машины, пылесосы

Источник материала: Tut.by

Время от времени мы проверяем предложения крупных торговых сетей и выискиваем технику, которая продается дешевле, чем в интернет-магазинах. Но при этом на нее дают официальную гарантию. В этот раз посмотрели на технику для дома — холодильники, стиральные машины и другие бытовые приборы. И вот что получилось найти выгоднее, чем обычно.

«Электросила»



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По 30 апреля предлагают скидки на разную технику от Samsung. Как пример выступает, например, микроволновая печь Samsung MG23K3614AS за 279,22 рубля. У конкурентов устройство оценивается в среднем в 290−300 рублей, некоторые ставят ценник в 359 рублей. Кратко о характеристиках: объем — 23 литра, мощность микроволн — 800 Вт (шесть уровней мощности), есть гриль (1100 Вт). В активе функция авторазмораживания. А еще есть небольшой светодиодный экран.

Стиральная машина Samsung WW80R62LVEW — еще более выгодное приобретение. Так, «Электросила» пока продает ее за 1223 рубля 20 копеек. А в нашем каталоге дешевле, чем за 1383 рубля, найти машинку не вышло. Большинство продавцов и вовсе просят 1529 рублей.

Глубина модели — 45 сантиметров, максимальная загрузка белья — восемь килограммов, скорость отжима — 1200 оборотов. Класс энергопотребления А, есть 14 программ стирки с функцией обработки белья паром. Уровень шума при работе не превышает 57 дБ.

Холодильник LG DoorCooling+ GA-B509 SVUM сейчас стоит 1745 рублей при обычной цене в более чем две тысячи рублей. Причем не только в «Электросиле», но и у других крупных продавцов. Если вкратце, то общий объем модели составляет 384 литра — оба отделения изготовлены по технологии No Frost. Есть также инверторный мотор (в теории реже ломается), класс потребления энергии — А+++.

«5 элемент»



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По 26 апреля холодильник Haier C2F636CWRG стоит 1199 рублей. Конкуренты в каталоге предлагают его как минимум от 1228 рублей, но присутствуют варианты по 1500—2180 рублей. Кратко: модель выполнена по технологии No Frost, ее объем — 364 литра, есть «зона свежести», режим суперзаморозки, а класс энергопотребления — А+.

Мультиварка Redmond SkyCooker M226S вряд ли является настолько же необходимым прибором в доме, как холодильник, но со стоимостью 145 рублей все-таки выглядит достаточно выгодной. Тем более что другие продавцы отдают ее и за 210 рублей. Главная особенность модели — возможность удаленного управления со смартфона. То есть можно закинуть в нее продукты перед уходом на работу и через приложение запрограммировать готовку так, чтобы блюдо было готово ровно к вашему приходу домой. В активе десять программ готовки.

Индукционная варочная панель Electrolux IPE 6453 WF стоит в «5 элементе» 1392 рубля. Почти все остальные отдают ее за 1750 рублей. Как у и других моделей такого типа, обжечься об индукционную поверхность — сложно. Рассматриваемый Electrolux — независимый, то есть может устанавливаться отдельно от духового шкафа. Его поверхность — стеклокерамическая, конфорок всего четыре, размеры — 59 на 52 сантиметра.

21vek.by



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У онлайн-гипермаркета также проходит сразу несколько акций, но есть интернет-страница, на которой они все собраны в одну. Так, по 30 апреля стиральная машина LG F-1296NDS0 оценивается в 830 рублей. Если не брать в расчет один магазин (AMD.by, 821 рубль), то в 21vek — самая низкая цена, остальные отдают устройство за 860−880 рублей. У модели фронтальная система загрузки белья (максимум шесть килограммов), скорость отжима в 1200 оборотов, глубина — 44 сантиметра, есть 13 программ стирки. Касс энергопотребления — А+++.

Второй выгодный товар, который удалось найти, — пылесос Bosch BGS2U2030 за 359 рублей вместо 450−580 в других магазинах. Мощность модели составляет 2000 Вт, в наличии контейнер на 1,4 литра, а также несколько насадок для разных типов поверхностей. При работе пылесос не шумит сильнее уровня в 78 дБ.