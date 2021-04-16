Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев

Источник материала: Onliner

Лучше плохая пятница, чем хороший понедельник. Сегодня переживаем за жителей Кракова, которым угрожает опасное существо, готовимся к прохладному дню и интересуемся, насколько высокую зарплату могут получить в Гомеле российские пролетарии. Вместо утренней гимнастики читайте нашу утреннюю хронику — и вот увидите, скоро у вас вырастут кубики.

Что было вчера

Что происходит в стране и мире

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с азербайджанским министром обороны Закиром Гасановым военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном.

с азербайджанским министром обороны Закиром Гасановым военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном. В двух деревнях Пинского района введен карантин по бешенству, сообщает райисполком. Пятого апреля в Ласицке на людей и животных нападал бешеный волк (убежал). Потом в Бережцах лиса напала на собаку и была заколота вилами. Охотники «ориентированы на изъятие диких плотоядных — лисы, волка, енотовидной собаки».

райисполком. Пятого апреля в Ласицке на людей и животных нападал бешеный волк (убежал). Потом в Бережцах лиса напала на собаку и была заколота вилами. Охотники «ориентированы на изъятие диких плотоядных — лисы, волка, енотовидной собаки». Опасная ситуация возникла в Кракове. Женщина вызвала службу защиты животных из-за существа на дереве, предположив, что это игуана и из-за нее жители боятся открыть окна. Оказалось, что это круассан. Что не отменяет опасности.





Российские следователи готовы помочь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан в годы Великой Отечественной войны, если такой запрос поступит, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

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Погода 16 апреля

Фронты еще не закончили свою возню, а значит, возможны перекосы, ветерок и беспорядочное увлажнение. В основном будет облачно, но и солнце будет пытаться заглядывать в прорехи. Высока вероятность дождей, где-то возможны грозы. Температура от 8 по юго-западу до 16 почему-то по северо-востоку.





Бесполезная цифра дня

Как упоминалось, 400 российских пролетариев с разоренного завода в Новозыбкове готов трудоустроить «Гомсельмаш», обеспечив «соцпакет, высокую зарплату и проживание». Об этом информирует администрация российского райцентра.

Высокая зарплата — это сколько? На специализированных сайтах можно посмотреть вакансии белорусского предприятия. Слесарю-механосборщику здесь предлагают от 600 рублей (чуть меньше 18 000 российских). На самом деле, по меркам Брянской области, это неплохие деньги. Средняя зарплата в регионе составляет 21 000 рублей.





(будет дополнено)