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Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев

16.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Лучше плохая пятница, чем хороший понедельник. Сегодня переживаем за жителей Кракова, которым угрожает опасное существо, готовимся к прохладному дню и интересуемся, насколько высокую зарплату могут получить в Гомеле российские пролетарии. Вместо утренней гимнастики читайте нашу утреннюю хронику — и вот увидите, скоро у вас вырастут кубики.

Что было вчера

Что происходит в стране и мире

  • Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с азербайджанским министром обороны Закиром Гасановым военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном.
  • В двух деревнях Пинского района введен карантин по бешенству, сообщает райисполком. Пятого апреля в Ласицке на людей и животных нападал бешеный волк (убежал). Потом в Бережцах лиса напала на собаку и была заколота вилами. Охотники «ориентированы на изъятие диких плотоядных — лисы, волка, енотовидной собаки».
  • Опасная ситуация возникла в Кракове. Женщина вызвала службу защиты животных из-за существа на дереве, предположив, что это игуана и из-за нее жители боятся открыть окна. Оказалось, что это круассан. Что не отменяет опасности.
Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев
  • Российские следователи готовы помочь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан в годы Великой Отечественной войны, если такой запрос поступит, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Не забудьте прочитать

Погода 16 апреля

Фронты еще не закончили свою возню, а значит, возможны перекосы, ветерок и беспорядочное увлажнение. В основном будет облачно, но и солнце будет пытаться заглядывать в прорехи. Высока вероятность дождей, где-то возможны грозы. Температура от 8 по юго-западу до 16 почему-то по северо-востоку.

Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев

Бесполезная цифра дня

Как упоминалось, 400 российских пролетариев с разоренного завода в Новозыбкове готов трудоустроить «Гомсельмаш», обеспечив «соцпакет, высокую зарплату и проживание». Об этом информирует администрация российского райцентра.

Высокая зарплата — это сколько? На специализированных сайтах можно посмотреть вакансии белорусского предприятия. Слесарю-механосборщику здесь предлагают от 600 рублей (чуть меньше 18 000 российских). На самом деле, по меркам Брянской области, это неплохие деньги. Средняя зарплата в регионе составляет 21 000 рублей.

Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев

(будет дополнено)

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Теги: Гомель
 
 
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Лучше плохая пятница, чем хороший понедельник. Сегодня переживаем за жителей Кракова, которым угрожает опасное существо, готовимся к прохладному дню и...
 
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