Утро пятницы. Опасность на дереве, дожди и 400 российских пролетариев

Лучше плохая пятница, чем хороший понедельник. Сегодня переживаем за жителей Кракова, которым угрожает опасное существо, готовимся к прохладному дню и интересуемся, насколько высокую зарплату могут получить в Гомеле российские пролетарии. Вместо утренней гимнастики читайте нашу утреннюю хронику — и вот увидите, скоро у вас вырастут кубики.
Что было вчера
Белорусов спросили, кому больше всего достается бюджетных денег. Большинство предположило, что силовикам. А как на самом деле?
На СТВ сказали, что есть идея лишить избирательного права людей моложе 20 и старше 70 лет. Что это вообще значит?
«Полный соцпакет, высокую зарплату и проживание» обещает рабочим с разорившегося новозыбковского завода «Гомсельмаш». Там как раз не хватает 400 человек.
Что происходит в стране и мире
Председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус обсудил с азербайджанским министром обороны Закиром Гасановым военно-техническое сотрудничество между Беларусью и Азербайджаном.
В двух деревнях Пинского района введен карантин по бешенству, сообщает райисполком. Пятого апреля в Ласицке на людей и животных нападал бешеный волк (убежал). Потом в Бережцах лиса напала на собаку и была заколота вилами. Охотники «ориентированы на изъятие диких плотоядных — лисы, волка, енотовидной собаки».
Опасная ситуация возникла в Кракове. Женщина вызвала службу защиты животных из-за существа на дереве, предположив, что это игуана и из-за нее жители боятся открыть окна. Оказалось, что это круассан. Что не отменяет опасности.
Российские следователи готовы помочь белорусским коллегам в расследовании уголовного дела о геноциде граждан в годы Великой Отечественной войны, если такой запрос поступит, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Фронты еще не закончили свою возню, а значит, возможны перекосы, ветерок и беспорядочное увлажнение. В основном будет облачно, но и солнце будет пытаться заглядывать в прорехи. Высока вероятность дождей, где-то возможны грозы. Температура от 8 по юго-западу до 16 почему-то по северо-востоку.
Бесполезная цифра дня
Как упоминалось, 400 российских пролетариев с разоренного завода в Новозыбкове готов трудоустроить «Гомсельмаш», обеспечив «соцпакет, высокую зарплату и проживание». Об этом информирует администрация российского райцентра.
Высокая зарплата — это сколько? На специализированных сайтах можно посмотреть вакансии белорусского предприятия. Слесарю-механосборщику здесь предлагают от 600 рублей (чуть меньше 18 000 российских). На самом деле, по меркам Брянской области, это неплохие деньги. Средняя зарплата в регионе составляет 21 000 рублей.