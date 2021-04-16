Помой меня! Как очистить машину, в которой ездят дети

Источник материала: Onliner Как-то неожиданно для всех Валерий Константинович загадил заднее сиденье новенького Mercedes. Отвратительный зеленый — брокколи. Баночка упала, и густое пюре разлилось по светлой кожаной обивке. Анжела Константиновна безразлично отвернулась к окну, продолжив методично лупить по спинке переднего кресла сандаликами. Ему год, ей — четыре. Папа и мама сохраняли спокойствие. «Снова нужно ехать на мойку», — вздохнул он. «Приедем домой — я сама попробую оттереть», — ответила она. Сталкивались с подобным? А может, только готовитесь к неизбежному? Поможем! «Помой меня» — это совместный проект Onliner и компании Karcher , в рамках которого мы рассказываем о том, как правильно ухаживать за вашим авто. Сегодня даем советы по уборке машины, в которой ездят дети, — запоминайте, это упростит вам жизнь.

Помой меня! Третий выпуск

Дочке пять лет, сыну — три

На мойку въезжает Mitsubishi Outlander, за рулем Тимофей — реальный человек, отец семейства.





— Привет, Тимофей. Сколько у тебя?

— Двое. Дочке пять лет, сыну — три, — рассказывает мужчина. — Они обычно сзади ездят, на бустерах. Раньше малой сидел всегда спереди и ногами пачкал всю панель. Теперь он пересел. Соответственно, от его ног достается спинке переднего сиденья. Ну и вдвоем они, конечно, способны устроить совершеннейший бардак. Периодически там что-то едят, все это летит на сиденья, под сиденья, на стекла — везде.

Автовладелец ухаживает за своей машиной, стараясь поддерживать ее в чистоте. Получается с переменным успехом.

— Я прибираюсь в салоне. В принципе, вычищается он без особых трудностей. Использую подручные средства: влажные салфетки, какие-то простые моющие средства. Главная проблема в том, что делать это приходится постоянно, потому что загрязняется салон очень быстро, — рассказал Тимофей. — Нормальная частота уборки — раз в неделю. Если подождать две — бардак уже будет бросаться в глаза окружающим. Причем сезонность на это не влияет: зимой больше грязи с дороги, летом — песка.





По словам нашего собеседника, сложнее всего убрать пространство под сиденьями, плюс всевозможные закутки, область кулисы коробки передач — то есть все то, куда труднее добраться. На всю уборку у Тимофея уходит два часа. Вот только отцу семейства не всегда удается выкроить эти два часа в неделю.

— Бывает, поздно возвращаешься, на руках разносишь детей по кроватям — в такой момент уже не до уборки. А на следующий день все повторяется, — говорит владелец Mitsubishi.

Еще и такса

А машинка-то сегодня боевая. Заляпанные стекла, истоптанные спинки сидений, песок повсюду.

— Не убирал здесь две недели, — констатирует Тимофей.

Песок был и под уплотнительными резинками, и в других труднодоступных местах. Сам по себе он может быть губителен для поверхностей. Простой пример: кнопка переключения привода, хоть ей пользуются совсем редко, но которая расположена низко и вокруг которой поэтому собралось немало песка, выглядит гораздо более изношенной, чем такая же кнопка старт-стоп, расположенная выше.

Заметно, что в автомобиле ездят не только дети — на переднем сиденье обнаружились характерные следы лапок.





— У меня такса, — подтверждает Тимофей.

Пес прикольный и неплохо воспитан. Обожает ездить в машине, где избрал для себя почетное место штурмана. Самый кайф для хвостатого «штурмана» — это пялиться всю дорогу в окно, подпирая стекло мокрым собачьим носом. Да чего говорить — все и так видно.





Плюс бонусом идут песок и грязь от лап. Шерсть тоже есть, но она черная и короткая, поэтому в темном салоне особо и не углядишь.

— Спереди собака, сзади дети...

— Да, гремучая смесь, — кивает Тимофей. — Хуже всего тогда, когда я с детьми в машине один. То есть мне приходится следить за дорогой, а они предоставлены сами себе. Вот тогда дети отрываются по полной!

В общем, если бы приехал такой автомобиль-такси, вы бы наверняка отказались от поездки. Даже при тарифе «Экономный эконом» это чересчур.















Степень загрязнения — 7 из 10. А может, и все 8

На мойке степень загрязнения автомобиля поначалу оценили на 7 баллов (при условии, что 1 балл — это почти чисто, а 10 — это ужас ужасный), однако в ходе работы оценка повысилась до 8 баллов. Работы в машине доброго и совсем не строгого отца было немало.

— Поверхностная уборка автомобиля — это 15—20 минут. Думаю, никому не составит труда смахнуть пыль с панели приборов. Куда большее время уходит на всякие мелочи, поэтому с самого начала важно определиться с тем, какой результат вы ожидаете увидеть, — отмечает Евгений Сенько, директор сети автомоек «Глосс Парк». — Для кого-то достаточно пропылесосить салон, убрав оттуда пару килограммов песка, — все равно за неделю дети нанесут столько же. Другие хотят, чтобы все было идеально, и регулярно заказывают химчистку. И тот и другой подход по-своему хорош и верен.





Но не важно, будете ли вы наводить порядок в машине самостоятельно или доверите это профессионалам: уборка за детьми и домашними животными — это всегда трудный случай.

— Однако верный подход (и правильно подобранная химия) позволяет решить практически любую проблему, — подбадривает Евгений.

По сути, принцип мойки салона автомобиля не меняется от того, что там ездят дети. Мы будем придерживаться той же последовательности, которую описывали в предыдущем выпуске цикла «Помой меня» : работа пылесосом, влажная уборка, уход за обивкой и обработка поверхностей, мытье ковриков и стекол. Но без нюансов и лайфхаков, разумеется, не обойдется.





Взрыв под сиденьем

Чего только не найдешь в автомобиле, где ездит большое семейство. Какое-то время уходит на то, чтобы просто освободить машину от всевозможных вещей. Некоторые хорошо узнаваемы: вы точно знаете, как выглядят крышечки от пюрешек, если у вас есть дети. Между тем под передним сиденьем нашлась нераспечатанная пачка сигарет. Самое интересное, что Тимофей так и не вспомнил, когда она там оказалась.

Помните, мы рассказывали, что иногда мойщики находят под водительским креслом бейсбольные биты или даже пневматику? Что-то похожее случилось и сейчас, хоть и со своей спецификой. Под пассажирским креслом нашелся топорик: детский, пластиковый, но топорик.

— Играли в лесорубов?

— В викингов! — предположил Евгений.

— По-моему, это из набора пожарного, — задумчиво ответил Тимофей.







Специалисты между тем приступают к продувке салона — это самый действенный способ избавиться от песка во всех труднодоступных местах. Говоря по-простому, можно переключить пылесос на выдув, если у него есть такой режим, и пройтись по всем щелям, выгоняя оттуда песчинки и пыль. Затем все будет куда легче прибрать все тем же пылесосом.

Тем временем мы узнаем новые подробности из жизни отца двоих детей.

— Разливается в автомобиле периодически все, но самый адовый случай был, когда банка йогурта упала и закатилась под переднее сиденье, — рассказал Тимофей.

Никто этого не заметил, и йогурт пролежал там... а никто даже не знает, как долго под сиденьем пролежал этот йогурт. Но в один прекрасный летний день, когда было особенно жарко, банка взорвалась.

— Я даже не сразу понял, что случилось, подумал, колесо лопнуло. Но машина двигалась нормально, зато появился странный запах. В общем, вскоре все выяснилось, — отметил водитель.

Целиком вывести образовавшееся пятно подручными средствами тогда не удалось. Зато нам есть что предъявить в доказательство — вот, полюбуйтесь.









Йогурт — это понятно, а вы пробовали отмыть пятна, оставленные на обивке детским пюре? Тыквой, например, веселого оранжевого цвета? Не каждое моющее средство такое возьмет. Другое дело — специальная автомобильная химия вкупе с верной методикой.

— Существует несколько этапов чистки, — наставляет нас Евгений Сенько. — Если мы говорим о тканевых салонах, то сначала можно использовать щеточку из мягкого ворса. Есть торнадор — устройство, которое под высоким давлением пробивает поверхность химией. Как правило, он справляется с ситуациями, когда вручную щеткой не идет. Для самых трудных случаев многократно используются оба метода, добавляются различные чистящие вещества.









Запоминайте лайфхак: не все щетки подходят для чистки конкретного материала. К примеру, жесткая щетка оставит на тканевом салоне катышки — это проблема не меньшая, чем какое-нибудь пятно от тыквы или чернослива.

Но самая большая ошибка автовладельца — запустить случай: не обратить внимания на разлитую бутылку колы не заднем сиденье, махнуть рукой на пятна от йогурта.

— Чем свежéе загрязнение — тем легче его убрать, — подтверждают на автомойке. — Важно также оценить свои возможности: бывает, что неправильный подход к очистке только усугубляет ситуацию. Многое можно устранить самостоятельно, но в особо трудных случаях лучше сразу подъехать к профессионалам.











Хороший автовладелец — не равно хороший родитель

Чтобы пропылесосить Outlander как следует, потребовалось куда больше времени, чем предполагалось изначально.

— Есть машины, где на пылесос уйдет 7—10 минут, а есть такие, которые пылесосишь по полчаса. Но в большей степени это зависит не от того, кто там ездит, а от отношения владельца: с какой периодичностью он сам убирается в своем автомобиле или как часто заезжает на мойку. Знаю человека, у которого тоже двое детей ездит в машине, но там не понятно, что убирать. У него дети, прежде чем забраться в салон, пять раз отряхнут ножки. Если ребенок где-то коснулся ботинком сиденья — ну, ребенку не повезло, — рассказал Евгений Сенько.

Такой подход. Для автомобиля, возможно, хороший, но пассажирам непросто. Ответьте сами себе на вопрос: готовы ли вы терроризировать своих домашних из-за чистоты в авто?

— Кто-то в принципе моет машину раз в полгода или, скажем, каждый первый понедельник мая. Соответственно, трудозатраты на уборку, так же, как и стоимость, будут сильно отличаться, — добавил специалист.





Тимофей — автомобилист с практичным отношением к своему транспортному средству: это железо, оно создано для удобства. А дети — это дети. Они и еду уронят, и сиденья потопчут, и игрушку засунут туда, откуда и не достанешь даже.

— А смысл тогда вообще садиться в машину, если всего этого не делать, — со смехом подтверждает наш собеседник.

Готовьте щетки: этим сиденьям здорово досталось

С пылесосом, насколько это было возможно, покончили. Чему дальше уделить внимание?

Если вы не строгий педантичный родитель, смело можете закладывать время на то, чтобы оттереть спинку переднего сиденья (если ребенок в машине ездит сзади). Это закон: переднее сиденье создано для того, чтобы барабанить в него ногами, — любой малыш вам это подтвердит.

Затем переходите к чистке непосредственно сидений — им тоже обычно здорово достается. С кожаными салонами, как правило, легче, но только в том случае, если кожа на сиденьях не перфорированная, иначе все пролитое проникнет достаточно глубоко. Сами не ототрете, а вот химии все равно — достанет везде.





— Тимофей, давай начистоту: садится пятилетняя дочь со стаканом колы и просто выливает его на сиденье — и что, ты даже не наругаешь?

— Я скажу, конечно, что нужно стараться быть аккуратнее. Но вряд ли буду прессовать детей из-за колы.

— А пес? Он же когтями по кожаным сиденьям... Наверное, и погрызть что-нибудь может?

— В этом плане нет — ничего не испортил. Лапы — это да, так же, как и следы на стекле, но пока все удавалось оттереть самому. В целом, на коже сидений никаких следов не заметил даже после 140 тысяч пробега. Да и животному уж точно ничего не объяснишь, остается смириться.





Стоический подход, как вы уже успели заметить. А мы в это время успели заметить красивейшее розовое пятно на обивке салона как раз над задним сиденьем.

— Жвачка?

— Не похоже. Скорее засохшее мороженое.

— Значит, клубничное...

— Не знаю, не пробовал.





Два мойщика усиленно продолжают вычищать Mitsubishi. То, что поначалу показалось преувеличением — два часа, которые Тимофей, по его словам, раз в неделю тратит на уборку в авто, — теперь кажется сильным преуменьшением. Под сиденьями и в проемах обнаруживается всякая всячина — расплавленные и раздавленные конфеты и прочая невинная мелочь.

— А как быть с велюровыми и тканевыми салонами? Там так легко от пролитой колы не отделаешься.

— Опять же, вопрос в используемых средствах: технических, химических. Современное оборудование позволяет вывести даже въевшуюся грязь. Это же касается запахов: через триггер на все поверхности в салоне наносится специальный раствор, который убивает весь неприятный запах. Даже насквозь прокуренная машина избавлялась от этой въедливой вони. Кроме того, сегодня на рынке можно найти немало разнообразных приборов для ионизации, тоже достаточно эффективных, — рассказал нам директор сети автомоек.









И еще один лайфхак: чтобы эффективно удалить шерсть с тканевой обивки, перед началом работы ее можно слегка увлажнить. Тогда шерсть будет легко отделяться, скатываясь в большие комки.

— Для очистки сидений от шерсти мы используем специальный силиконовый валик. Недорогая, но очень эффективная штука, о которой почему-то немногие знают. Такой валик очень быстро собирает с обивки всю шерсть. В итоге на работу уходит гораздо меньше времени, чем если бы это же пришлось делать только пылесосом, — отметил Евгений Сенько.

Это те фишки, которые очень полезно подсмотреть на автомойках, а затем использовать при самостоятельной уборке автомобиля. В конце концов, экипировавшись специальным оборудованием, таким как ручные мойки, пылесосы, всевозможные щетки и наборы автомобильной химии, тоже можно весьма эффективно вычистить машину. Этого будет достаточно, чтобы в салоне было опрятно. Тогда на мойку можно будет наведываться лишь время от времени — например, для глубокой химчистки.





Психология: в чистой машине меньше сорят

Уборка идет полным ходом. Кожаные сиденья после глубокой очистки обрабатывают кондиционером — все именно так, как мы описывали ранее.

— Ну как, Тимофей, вроде становится почище? Нет желания забронировать авто только за собой, а детей возить, например, на такси?

— Да, боюсь, через неделю от всей этой красоты не останется и следа. В выходные вроде планировали поездку за город, — отвечает на шутку автовладелец.

Он, кстати, внимательно наблюдает за процессом. Это не недоверие, а скорее желание перенять опыт. Время от времени мы слышим от водителя реплики вроде «О, а вот так я за рулем, наверное, никогда и не чистил».

Вот как получается: если не знать, что в машине ездят дети, то сложится впечатление, что там ездят какие-то неопрятные люди, с которых сыплется песок и которые бросают под ноги мусор. А детям вроде как простительно — хорошо устроились!





— Тимофей, это ты сейчас такой добрый. А лет через десять, небось, будешь привлекать детей к уборке?

— А они любят что-то такое, кстати. Особенно если делать это в игровой форме.





Евгений Сенько тем временем обращает внимание на психологическую пользу уборки автомобиля.

— Я не раз замечал, что в чистой машине люди, в том числе дети, ведут себя аккуратнее. Всегда ведь понятно, если что, чьих это ног дело. А если кругом не прибрано, то психологического барьера у людей нет: пятнышком больше, пятнышком меньше — все равно, — отметил специалист.





Продлевать будете?

Это то, о чем нам говорили с самого начала: в какой момент считать уборку завершенной?

— Мы имеем дело с достаточно сложным случаем: чтобы вычистить салон идеально, забраться во все ниши и щели, придется снять сиденья. Некоторые пятна на полу не удастся оттереть и за несколько часов работы. В таких случаях мы обрабатываем их сильной химией и, если требуется, оставляем отмокать на всю ночь. Затем поутру доделываем работу, пока машина не станет выглядеть идеально. Нужно ли это каждому автовладельцу? Нет. Зачастую достаточно выполнить куда меньший объем работ, пропылесосив и вычистив салон, вымыв кузов, но не проводя углубленных работ, которые потребуют значительных временных и денежных затрат, — рассказал Евгений Сенько.













Логичное замечание: одно дело — подготовить автомобиль, к примеру, к продаже, и совсем другое — сделать уборку незадолго до загородной поездки, раз уж выдалась свободная минута.

На уборку Mitsubishi Outlander ушло два часа непрерывной работы двух человек. Стало чисто, даже очень чисто, но можно было бы убираться и дальше в стремлении к идеальному результату. Тимофей во время самостоятельной уборки также тратит два часа и остается доволен результатом. Выходит, прав был классик, говоря о том, что ремонт (читай — уборку) невозможно закончить, ее можно только прекратить.





О других тонкостях ухода за автомобилем читайте в следующих выпусках проекта «Помой меня!» .

Мойки высокого давления, автохимию, аккумуляторные газонокосилки, триммеры, кусторезы и другую технику для дома и сада бренда «Керхер» можно приобрести в фирменных «Керхер-центрах» и в интернет-магазине. С 15.03.2021 по 30.04.2021 скидка на широкий ассортимент мини-моек. Больше информации — на karchershop.by .

Спецпроект подготовлен при поддержке ИООО «Керхер», УНП 191767802.