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Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

16.04.2021 08:41 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Первое, что надо знать об этом «Чернобыле», — это не тот одиозный ответ американцам, который про козни ЦРУ и угрозу СМИ за опубликованный без разрешения трейлер. Это другой ответ, хотя тоже российский и, разумеется, тоже пытающийся сыграть на бешеной популярности сериала от HBO. Получилось или нет?

Как HBO, только с Козловским

Снимать свой «Чернобыль» в России начали после выхода нескольких серий американского проекта. Сериал от HBO поднял невиданную волну хайпа, которую немедленно захотелось оседлать всем. А здесь еще и тема — как это американцы сделали годное видео по нашей, исконно советской трагедии? Надо показать, что наследник СССР тоже не лыком шит и способен показать «правильный» Чернобыль.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Так начались съемки российского сериала, о котором вот уже полтора года ничего не слышно, а также фильма с Данилой Козловским в главной роли. О многосерийном проекте с его бредовым антиамериканским посылом совсем позабыли (НТВ его вроде как отменил). А вот полный метр даже дотянул до широкого проката. Съемки заняли пару месяцев (сериал от HBO как раз успел закончиться), на все про все потратили около $10 млн.

Любопытно, что задумки снять этот фильм появились несколько лет назад, задолго до выхода американского «Чернобыля». Рабочее название проекта никак не намекало на знаменитую трагедию: лента называлась «Опасная вода», а ее создатели вдохновлялись картиной «Глубоководный горизонт» о взрыве нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Видимо, после премьеры HBO акценты все же решили переставить. Так что теперь не «Опасная вода», а «Чернобыль». И сравнивать новинку приходится не с чем иным, как с уже ставшим легендарным сериалом. Замах солидный, но задача практически невыполнимая.

Любовь и ядерный реактор

С первых же секунд зрителя настраивают на предельно серьезный лад. Мол, да, в основе фильма лежит страшная техногенная катастрофа. И тут же — все персонажи, как и сама история, вымышленные. Вот и поди разберись, относиться к «Чернобылю» как к отображению реальности или как к художественному вымыслу.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Начинается все и долгое время продолжается как банальная история любви. Алексей Карпушин служит (или работает?) пожарным в Припяти. Как-то он встречает работающую в парикмахерской Ольгу, с которой у него был роман десять лет назад. Тогда ветреный пройдоха любимую бросил, а теперь вроде как готов возобновить отношения. К тому же оказывается, что все это время у него рос сын.

Ольга не знает, как себя вести. Вроде и Алешка — все тот же забавный балагур, но вроде и жизнь уже другая, совсем взрослая. Определиться женщина не может, а потому время от времени продолжает верить Карпушину, который тоже время от времени продолжает обманывать любимую. Но о подарках для сына не забывает.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Потом взрывается четвертый энергоблок ЧАЭС, и наконец-то вся эта любовная тягомотина отходит на второй план. Потому что настало время Алексея-супергероя. Он, кстати, в день катастрофы собрался переводиться в Киев. Но пришлось отложить планы, чтобы облачиться в костюм спасателя и сначала помочь друзьям выбраться из ада, потом лично отвезти их на скорой в больницу, потом отоспаться, явиться в штаб и с аквалангом нырнуть под ядерный реактор, чтобы предотвратить второй, еще более разрушительный взрыв.

Потому что есть Алешка у тебя

Сначала может создаться впечатление, что «Чернобыль» — полнометражная версия какого-нибудь российского сериала о любовном томлении. Чтобы не было совсем скучно, авторы ленты как могут набивают фильм артефактами советской эпохи 1980-х. Дефицит, блат, беготня за деликатесами, салат оливье, водка, красные «Жигули», кинокамера Lomo и замызганная кухня с одинаковым во всех квартирах гарнитуром. Предполагается, наверное, что все это должно вызвать приступ ностальгии у тех, кому довелось застать то время.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Удивительно, но ощущение эпохи от HBO вышло куда более цельным. Все же для выстраивания тонкого каркаса нужной атмосферы мало одних только артефактов — нужно что-то еще, известное как «талант». Здесь, увы, русский «Чернобыль» полностью проигрывает американскому сериалу.

Зато, когда дело доходит до экшена, лента преображается в лучшую сторону и набирает бодрый темп. Сначала, правда, зачем-то сделали реверанс в сторону «Очень странных дел», а затем на полную катушку врубили американский фильм-катастрофу с элементами производственной драмы.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Имеет ли все это хоть какое-то отношение к реальности? Могу предположить, что от действительности здесь остались только дата трагедии и сам факт взрыва энергоблока. Но на самом деле это неважно, потому что авторы картины и не обещают историческую реконструкцию событий 25-летней давности. «Чернобыль» Данилы Козловского — это экшен в антураже катастрофы на ЧАЭС.

Поэтому претензии если и должны быть, то точно не к достоверности. К тому же здесь и так есть к чему докопаться. В первую очередь — к сценарию. Мотивы Данилы Козловского, который выступил не только исполнителем главной роли, но и режиссером, понять можно. Быть крутым — так на полную катушку а-ля герой Брюса Уиллиса в «Армагеддоне». Однако это не всегда идет на пользу делу.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Поначалу супергеройская многозадачность Алеши удивляет. Но со временем, когда все вокруг начнут умирать в страшных муках, с рвотой на губах и обгоревшими лицами, неуязвимость припятского супергероя начинает раздражать своей сценарной неуместностью. При этом вопросов к Даниле именно как к актеру нет: его образ хоть и несложный, но отыгрывает его Козловский хорошо.

«Чернобыль» «Чернобылю» рознь

Что лучше — «Чернобыль» от HBO или «Чернобыль» от Данилы Козловского? Конечно, американский сериал на голову сильнее. Можно ли смотреть российский фильм? Да, вполне, даже можно получить какое-никакое удовольствие.

Перед нами далеко не шедевр, но и совсем не бездарная поделка, как можно подумать перед походом в кинотеатр. Да, здесь неуклюже вписана любовная линия, а сценарий способен вывести из себя не самых уравновешенных особ. «Мыльная» графика тоже не пойдет в копилку, благо ее здесь совсем мало.

Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Зато камера умеет брать годные ракурсы, музыка задает нужное настроение, а актерская игра чуть ли не на запредельно высоком для российского кинематографа уровне. Все могло бы быть еще лучше, если бы из персонажа Козловского не сделали универсального солдата, а его сверхспособности хотя бы распределили между другими героями ленты.

7
Оценка автора
Сериал от HBO — это попытка показать «как было», но с художественным приукрашиванием. Российский «Чернобыль» — художественная выдумка, которую с реальностью связывают разве что место и время происходящих событий. Получилось кино с голливудским размахом, хорошим техническим исполнением и дурацким сценарием.

 
 
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Первое, что надо знать об этом «Чернобыле», — это не тот одиозный ответ американцам, который про козни ЦРУ и угрозу СМИ за опубликованный без разрешения трейлер....
 
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