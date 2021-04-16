Русский ответ американцам. Посмотрели «Чернобыль» Данилы Козловского

Источник материала: Onliner Первое, что надо знать об этом «Чернобыле», — это не тот одиозный ответ американцам, который про козни ЦРУ и угрозу СМИ за опубликованный без разрешения трейлер. Это другой ответ, хотя тоже российский и, разумеется, тоже пытающийся сыграть на бешеной популярности сериала от HBO. Получилось или нет?

Как HBO, только с Козловским

Снимать свой «Чернобыль» в России начали после выхода нескольких серий американского проекта. Сериал от HBO поднял невиданную волну хайпа, которую немедленно захотелось оседлать всем. А здесь еще и тема — как это американцы сделали годное видео по нашей, исконно советской трагедии? Надо показать, что наследник СССР тоже не лыком шит и способен показать «правильный» Чернобыль.





Так начались съемки российского сериала, о котором вот уже полтора года ничего не слышно, а также фильма с Данилой Козловским в главной роли. О многосерийном проекте с его бредовым антиамериканским посылом совсем позабыли (НТВ его вроде как отменил). А вот полный метр даже дотянул до широкого проката. Съемки заняли пару месяцев (сериал от HBO как раз успел закончиться), на все про все потратили около $10 млн.

Любопытно, что задумки снять этот фильм появились несколько лет назад, задолго до выхода американского «Чернобыля». Рабочее название проекта никак не намекало на знаменитую трагедию: лента называлась «Опасная вода», а ее создатели вдохновлялись картиной «Глубоководный горизонт» о взрыве нефтяной платформы в Мексиканском заливе в 2010 году.





Видимо, после премьеры HBO акценты все же решили переставить. Так что теперь не «Опасная вода», а «Чернобыль». И сравнивать новинку приходится не с чем иным, как с уже ставшим легендарным сериалом. Замах солидный, но задача практически невыполнимая.

Любовь и ядерный реактор

С первых же секунд зрителя настраивают на предельно серьезный лад. Мол, да, в основе фильма лежит страшная техногенная катастрофа. И тут же — все персонажи, как и сама история, вымышленные. Вот и поди разберись, относиться к «Чернобылю» как к отображению реальности или как к художественному вымыслу.





Начинается все и долгое время продолжается как банальная история любви. Алексей Карпушин служит (или работает?) пожарным в Припяти. Как-то он встречает работающую в парикмахерской Ольгу, с которой у него был роман десять лет назад. Тогда ветреный пройдоха любимую бросил, а теперь вроде как готов возобновить отношения. К тому же оказывается, что все это время у него рос сын.

Ольга не знает, как себя вести. Вроде и Алешка — все тот же забавный балагур, но вроде и жизнь уже другая, совсем взрослая. Определиться женщина не может, а потому время от времени продолжает верить Карпушину, который тоже время от времени продолжает обманывать любимую. Но о подарках для сына не забывает.





Потом взрывается четвертый энергоблок ЧАЭС, и наконец-то вся эта любовная тягомотина отходит на второй план. Потому что настало время Алексея-супергероя. Он, кстати, в день катастрофы собрался переводиться в Киев. Но пришлось отложить планы, чтобы облачиться в костюм спасателя и сначала помочь друзьям выбраться из ада, потом лично отвезти их на скорой в больницу, потом отоспаться, явиться в штаб и с аквалангом нырнуть под ядерный реактор, чтобы предотвратить второй, еще более разрушительный взрыв.

Потому что есть Алешка у тебя

Сначала может создаться впечатление, что «Чернобыль» — полнометражная версия какого-нибудь российского сериала о любовном томлении. Чтобы не было совсем скучно, авторы ленты как могут набивают фильм артефактами советской эпохи 1980-х. Дефицит, блат, беготня за деликатесами, салат оливье, водка, красные «Жигули», кинокамера Lomo и замызганная кухня с одинаковым во всех квартирах гарнитуром. Предполагается, наверное, что все это должно вызвать приступ ностальгии у тех, кому довелось застать то время.





Удивительно, но ощущение эпохи от HBO вышло куда более цельным. Все же для выстраивания тонкого каркаса нужной атмосферы мало одних только артефактов — нужно что-то еще, известное как «талант». Здесь, увы, русский «Чернобыль» полностью проигрывает американскому сериалу.

Зато, когда дело доходит до экшена, лента преображается в лучшую сторону и набирает бодрый темп. Сначала, правда, зачем-то сделали реверанс в сторону «Очень странных дел», а затем на полную катушку врубили американский фильм-катастрофу с элементами производственной драмы.





Имеет ли все это хоть какое-то отношение к реальности? Могу предположить, что от действительности здесь остались только дата трагедии и сам факт взрыва энергоблока. Но на самом деле это неважно, потому что авторы картины и не обещают историческую реконструкцию событий 25-летней давности. «Чернобыль» Данилы Козловского — это экшен в антураже катастрофы на ЧАЭС.

Поэтому претензии если и должны быть, то точно не к достоверности. К тому же здесь и так есть к чему докопаться. В первую очередь — к сценарию. Мотивы Данилы Козловского, который выступил не только исполнителем главной роли, но и режиссером, понять можно. Быть крутым — так на полную катушку а-ля герой Брюса Уиллиса в «Армагеддоне». Однако это не всегда идет на пользу делу.





Поначалу супергеройская многозадачность Алеши удивляет. Но со временем, когда все вокруг начнут умирать в страшных муках, с рвотой на губах и обгоревшими лицами, неуязвимость припятского супергероя начинает раздражать своей сценарной неуместностью. При этом вопросов к Даниле именно как к актеру нет: его образ хоть и несложный, но отыгрывает его Козловский хорошо.

«Чернобыль» «Чернобылю» рознь

Что лучше — «Чернобыль» от HBO или «Чернобыль» от Данилы Козловского? Конечно, американский сериал на голову сильнее. Можно ли смотреть российский фильм? Да, вполне, даже можно получить какое-никакое удовольствие.

Перед нами далеко не шедевр, но и совсем не бездарная поделка, как можно подумать перед походом в кинотеатр. Да, здесь неуклюже вписана любовная линия, а сценарий способен вывести из себя не самых уравновешенных особ. «Мыльная» графика тоже не пойдет в копилку, благо ее здесь совсем мало.





Зато камера умеет брать годные ракурсы, музыка задает нужное настроение, а актерская игра чуть ли не на запредельно высоком для российского кинематографа уровне. Все могло бы быть еще лучше, если бы из персонажа Козловского не сделали универсального солдата, а его сверхспособности хотя бы распределили между другими героями ленты.

7 Оценка автора Сериал от HBO — это попытка показать «как было», но с художественным приукрашиванием. Российский «Чернобыль» — художественная выдумка, которую с реальностью связывают разве что место и время происходящих событий. Получилось кино с голливудским размахом, хорошим техническим исполнением и дурацким сценарием.