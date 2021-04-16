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Из-за гроз и сильного ветра объявлен желтый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают сегодня республику.
Как сообщается, в некоторых регионах ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.
Температура воздуха:
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Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают сегодня республику.
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