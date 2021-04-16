Из-за гроз и сильного ветра объявлен желтый уровень опасности

Белорусские синоптики предупредили о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают сегодня республику.



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Как сообщается, в некоторых регионах ожидаются грозы, при грозах местами усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-18 м/с.

Температура воздуха:

Брест +10..+12°C;

Витебск +12..+14°C;

Гомель +12..+14°C;

Гродно +11..+13°C;

Могилев +13..+15°C;

Минск +11..+13°C.