Позволит ли Лукашенко Москве ударить по Украине через Беларусь

Резкое обострение российско-украинских отношений коснулось и Беларуси. В частности, снова стал муссироваться вопрос, возможно ли вторжение белорусской армии совместно с российской на территорию Украины. Или, по крайней мере, позволит ли Александр Лукашенко Москве ударить по Украине через Беларусь.



Фото из архива пресс-службы президента РФ

Понятно, что эта тема волнует прежде всего украинцев. Громкие заявления на этот счет сделал бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный. 22 марта в эфире украинского телеканала «Эспрессо TV» он заявил, что между Минском и Москвой подписан целый ряд документов, обеспечивающих российской стороне возможность применять свои вооруженные силы против Украины с белорусского направления.

«Взаимодействие на уровне войск подтверждается ежегодными учениями, формированием соответствующих групп и единиц, особенно в западном и в южном направлении. Я сейчас имею в виду вооруженные силы Республики Беларусь», — сказал украинский политик.

По его словам, сегодня на территории Беларуси на постоянной основе размещены две российские военные базы и ведется строительство еще одной. Кроме того, мол, после ежегодных совместных учений и парадов российские войска никуда не выводятся, а остаются в Беларуси.

«То, что на сегодняшний день Беларусь в лице Лукашенко и вооруженных сил Беларуси является сателлитом Кремля, ни у кого сомнений нет», — убежден Безсмертный.

Российских баз в Беларуси нет

Отметим, что эти утверждения, несмотря на апломб их автора, содержат ряд неточностей, имеющих принципиальный характер.

Во-первых, согласно своим союзническим обязательствам, Беларусь может начать военные действия против Украины только обороняясь или если та нападет на Россию. Если такая агрессия будет представляться неизбежной (вариант, конечно, чисто гипотетический), то на белорусской территории сформируют совместную группировку сухопутных войск из контингентов обеих стран, но под командой белорусских генералов.

Во-вторых, несмотря на то, что в последнее время совместные белорусско-российские учения на нашей территории действительно участились, пребывание военнослужащих российской армии в Беларуси по-прежнему законодательно ограничено двумя месяцами, и это положение никогда не нарушалось.

В-третьих, российских военных баз в Беларуси нет. Есть два военных объекта , на которых размещаются радиотехническая аппаратура и обслуживающий ее персонал: в районе Ганцевичей это радар «Волга» из состава российской системы предупреждения о ракетном нападении; недалеко от Вилейки — центр дальней радиосвязи российского Военно-морского флота.

При этом значительная часть служащих на этих объектах контрактников — белорусские граждане («Там 90% работают наши люди, получают соответствующую заработную плату», — утверждал Лукашенко в прошлом году), а внешний периметр этих объектов охраняет наша вневедомственная охрана. В отличие от военных баз, они не имеют экстерриториального статуса.

Под якобы строящейся третьей базой украинский экс-посол, очевидно, имеет в виду совместный белорусско-российский учебно-тренировочный центр , который намечено создать в Гродненской области. На него тоже распространится белорусская юрисдикция. Военное имущество будет представлено тренажерами, учебной и учебно-боевой техникой, а персонал — преподавателями, инструкторами и курсантами смешанного состава. Посчитать этот объект реальной угрозой для Украины можно только при очень буйной фантазии.

Ну, и, наконец, самое главное: Украина — один из основных внешних рынков для Беларуси. Прежде всего для ее ведущих машиностроительных предприятий.

Вдобавок теперь, когда Минск начал свертывать балтийский транзит, единственной альтернативой российским портам становятся украинские. Без них транспортировка нефти от нероссийских продавцов (в частности из Азербайджана, где Лукашенко на днях побывал с визитом ) на белорусские НПЗ становится задачей, практически не имеющей решения.

Так что Лукашенко сто раз подумает, нужно ли вступать в вооруженную конфронтацию с южным соседом или позволять российским войскам ударить из Беларуси по Украине.

Так к вероломному нападению не готовятся

Так уж совпало, что после выступления Безсмертного в Сеть как из рога изобилия посыпались сопровождаемые снимками сообщения о якобы массированных передвижениях военной техники на юге Беларуси. Колонны видели то в горпоселке Логишин, то в районе Мотоля, то недалеко от Кобрина.

Некоторые блогеры перестарались и добавили фото, на которых в колонне броневиков внутренних войск явно просматривались автозаки.

На горячую тему откликнулись даже в Китае. Военный обозреватель тамошнего издания Sohu со ссылкой на «очевидца» событий Джулиана Репке (на самом деле это журналист немецкой газеты Bild) сообщил о перемещении большого количества белорусской военной техники в 60 км от границы с Украиной. Правда, китайские товарищи все же посчитали главной причиной этой «движухи» проведение внеплановых учений.

Детальный анализ наиболее достоверных сообщений показывает: армейские колонны были достаточно небольшими (порядка 15-20 БТР и грузовиков). Да и двигались они по дорогам общего пользования в светлое время суток без всякой маскировки, пусть и в 40-60 км от белорусско-украинской границы, но вдоль нее, с востока на запад.

Тут уж, скорее, должна болеть голова у поляков. Но вообще-то так к вероломному нападению не готовятся. Такими небольшими передвижениями войск можно разве что слегка понервировать Варшаву, на которую сегодня ополчился официальный Минск.

Вряд ли подобные резоны недоступны пониманию украинских военных аналитиков и политиков. Но алармистские заявления некоторых их них в духе «караул, белорусы нападают!» звучат уже не первый год.

Например, тот же Безсмертный еще в сентябре прошлого года заявлял: «Во время недавних совместных российско-белорусских учений стороны отрабатывали два главных удара. Первый — по украинской границе. Второй — по так называемому Сувалкскому коридору...» Более того, он назвал вероятные направления ударов со стороны Беларуси по Украине: «Это Чернигов, это Ровно и Луцк».

Еще круче выразился в свое время известный украинский военный эксперт Алексей Арестович. Он утверждал: есть ряд неопровержимых доказательств того, что Беларусь готовится к войне против Украины. Мол, точно известно, что белорусские военные с целью стажировки участвовали в боевых действиях на территории Восточной Украины. Они также отрабатывают вместе с россиянами планы полномасштабного вторжения в Украину на случай усугубления вооруженного конфликта на Донбассе, заявлял Арестович.

Может показаться, что эти слова сказаны вчера. Однако прозвучали они… в июле 2015 года.

Зависимость Минска от Москвы усилилась, но…

Какова же цель этих попыток представить Беларусь в образе врага Украины?

Думается, такое происходит всякий раз, когда тамошние власти попадают в сложную ситуацию внутри страны и на внешнеполитической арене. И самым простым способом снять с себя ответственность за неудачи и провалы видится поиск внешнего врага.

Впрочем, так поступают правящие элиты многих стран, попадающих в сложное политическое и/или экономическое положение. И руководство Беларуси не исключение.

При этом, конечно, нужно признать, что после бурных внутриполитических событий прошлого года зависимость Минска от Москвы в военно-политической сфере усилилась.

Однако очевидно и то, что Лукашенко, опасаясь за свою власть, по-прежнему не хочет размещать российские войска в Беларуси на постоянной основе. Также он кровно заинтересован не допустить удара по Украине с белорусской территории. И пока возможность стоять на этой позиции у него, судя по всему, остается.