Экс-замгенсека НАТО Вершбоу: Я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия Альянса или США в Украине





Вершбоу: Могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдут воевать за Украину. Фото: EPA





интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу. Такое мнение вглавному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал американский дипломат, экс-посол США в России, бывший заместитель генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу.





Журналистка спросила, может ли НАТО создать военную базу в Украине в ответ на агрессивную политику России.





"Администрация США может рассмотреть вопрос размещения реальных войск в Украине, но я думаю, что она будет обеспокоена тем, что это приведет к расколу внутри НАТО, где, к сожалению, нет консенсуса в пользу прямого ввода войск, чтобы помочь Украине защитить себя. Так что косвенная поддержка более вероятна", – предположил дипломат.





Он отметил, что "если этот кризис не закончится катастрофой", США должны будут начать переговоры с союзниками относительно долгосрочных обязательств по обеспечению безопасности Украины еще до того, как ее членство в НАТО станет возможным.





"В некоторых публикациях для Atlantic Council я рекомендовал рассмотреть возможность постоянного присутствия НАТО или США на украинском учебном полигоне, чтобы россияне каждый день могли видеть, что НАТО привержен безопасности Украины и ее будущей интеграции. Некоторые из моих коллег предложили присутствие в Одесском порту, чтобы была некая совместная военно-морская координация на постоянной основе", – сказал дипломат.





По его мнению, это могло бы удержать Россию от дальнейшей агрессии в Черном море.





"Итак, могут быть предприняты конкретные шаги, но это не значит, что США пойдут воевать за Украину. На данный момент союзники к этому совсем не готовы", – подчеркнул Вершбоу.





При этом дипломат сказал, что у него нет однозначного ответа на вопрос, когда Украина станет членом НАТО.





"НАТО пообещал Украине, что однажды она все-таки войдет в его состав. Это заявление, сделанное в Бухаресте в 2008 году. Но НАТО никогда не конкретизировал, когда это произойдет. Сейчас союзники НАТО разделились по этому вопросу. Я думаю, что НАТО рано или поздно нужно будет выполнить свои собственные обещания, но это не произойдет в ближайшее время. Разговоры о членстве в НАТО в контексте сегодняшнего кризиса, вероятно, будут контрпродуктивными для Украины, это вызовет раскол в Альянсе, что подорвет наши усилия по сдерживанию любой новой российской агрессии... Я думаю, что НАТО необходимо рассмотреть этот вопрос в ближайшие 5–10 лет", – сказал Вершбоу.





Он считает, что НАТО должен дать Украине долгосрочный ответ о ее возможном членстве в Альянсе до 2030 года.





Контекст:





- Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.





- 7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.





- В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.





- Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом 6 апреля 2021 года заявил, что вступление Украины в Альянс является единственной возможностью завершить войну на Донбассе. По словам главы государства, предоставление Киеву плана действий по членству в НАТО стало бы "настоящим сигналом для РФ". Столтенберг в свою очередь отметил, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.





- Среди членов НАТО Латвия и Литва поддержали предоставление Украине ПДЧ. 7 апреля министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это будет "сильным сигналом для России", что курс, который выбрала Украина, ценится странами НАТО. В этот же день министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что однозначно поддержит такое решение, так как Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО.





- В министерстве иностранных дел России заявили, что вступление Украины в НАТО грозит масштабной эскалацией на юго-востоке и может привести к необратимым последствиям для государственности. Спикер Кремля Дмитрий Песков также сказал, что вступление Украины в НАТО усугубит ситуацию на Донбассе.





- Столтенберг в ответ заявил, что перспективы вступления Украины в НАТО зависят исключительно от Киева и что Россия не сможет помешать членству Украины в Альянсе.















