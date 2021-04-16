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В Пинском районе ребенок выпал из окна

16.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пинском районе ребенок выпал из окна: проводится проверка.



В Пинском районе ребенок выпал из окна. Автор фото: в качестве иллюстрации

По данным следствия, утром 13 апреля 5-летний ребёнок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа. 

В результате происшествия он получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает. 

По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
 
 
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В Пинском районе ребенок выпал из окна: проводится проверка.
 
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