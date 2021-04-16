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В Пинском районе ребенок выпал из окна
Источник материала: Партизан
В Пинском районе ребенок выпал из окна: проводится проверка.
В Пинском районе ребенок выпал из окна. Автор фото: в качестве иллюстрации
По данным следствия, утром 13 апреля 5-летний ребёнок вместе с родителями находился в гостях у своей тети. Пока взрослые были в отдельной комнате, мальчик взобрался на подоконник, открыл окно и выпал из него с высоты второго этажа.
В результате происшествия он получил телесные повреждения, с которыми был госпитализирован. В настоящее время его жизни ничего не угрожает.
По данному факту Пинским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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В Пинском районе ребенок выпал из окна: проводится проверка.
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