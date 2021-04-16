Министр энергетики Литвы: Беларусь не получает доходы от стран Балтии за электроэнергию с БелАЭС

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пишет delfi.lt. По словам Д. Крейвиса, в настоящее время развалилась система обмена потоками электроэнергии, в которой участвовала и Украина - последняя в конце февраля по разным причинам перестала покупать электроэнергию у Беларуси. И все же министр признает, что такая благоприятная для Литвы ситуация временная, поэтому необходимо продолжать переговоры с Латвией и Эстонией о трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией,delfi.lt. По словам Д. Крейвиса, в настоящее время развалилась система обмена потоками электроэнергии, в которой участвовала и Украина - последняя в конце февраля по разным причинам перестала покупать электроэнергию у Беларуси.









"Схема такая, что покупка Украиной электроэнергии у России напрямую связана с экспортом электроэнергии в Литву, так как эти два потока взаимозаменяются, взаимозачисляются, как при свопах. Когда Украина перестала покупать белорусское электричество - коммерчески, подчеркиваю, так как физического потока (из Беларуси в Украину - BNS) не было - российский поток все время шел в Украину, автоматически остановился поток из Беларуси в Литву", - сказал BNS Д. Крейвис.





Эта прежняя схема торговли означала взаимозамену потоков: Украина покупала белорусскую электроэнергию, а реально - российскую, и платила Беларуси, а страны Балтии через Латвию покупали российскую, однако, реально - белорусскую электроэнергию и платили России.





Однако в феврале, по словам министра, ситуация изменилась - Беларусь теперь потребляет всю производимую у себя электроэнергию.





Надежные источники информировали BNS, что Украина прекратила платежи Беларуси не без усилий Литвы. Не получая денег за экспорт электроэнергии, Минск якобы прекратил этот экспорт.





"Поэтому можно утверждать, что (...) более полутора месяцев импорта из Беларуси у нас нет, и мы не платим за строительство БелАЭС (...) Сейчас "Интер РАО" не хочет торговать белорусским электричеством, так как документы, которыми идет обмен в кольце БРЭЛЛ, это сразу покажут", - сказал министр.





Ранее Д. Крейвис говорил, что Литва в январе уже заплатила за произведенную на БелАЭС электроэнергию около 4 млн евро, а за год эта сумма составит 120 млн евро, если торговля между Россией и Латвией будет и дальше идти в таком же объеме.





По словам Д. Крейвиса, не исключено, что нынешняя благоприятная для Литвы ситуация носит временный характер, поэтому переговоры с Латвией и Эстонией о трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией остаются актуальными.





"Мы довольны той ситуацией, которая сложилась сейчас, но методика, которую применяют Эстония и Латвия, позволяет, что будущем (...) может снова сложиться такая ситуация, какая имела место с середины декабря до середины февраля", - сказал министр.





Литва надеется до конца июня договориться с Латвией и Эстонией о солидарном и эффективном бойкоте электроэнергии с БелАЭС. Представители Латвии еще в конце марта повторили BNS, что не располагают информацией о том, что на рынок стран Балтии могла попадать электроэнергия из Беларуси. Заместитель государственного секретаря Министерства экономики Латвии по вопросам энергетики Эдис Шейцаньш уверял, что сейчас эффективно действует применяемая Латвией двухшаговая система, предназначенная для того, чтобы убедиться, что электроэнергия попадает на рынок из России, а не из Беларуси.







