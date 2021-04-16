Девушка Роналду - модель с невероятными формами. Вы удивитесь, узнав, чем она занималась до встречи с ним

Источник материала: Tut.by

27-летняя Джорджина Родригес — спутница футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду и мать его дочери Аланы Мартины. Роман португальского футболиста с продавцом-консультантом Gucci рассекретили в 2017 году. Криштиану до сих пор не объявлял о свадьбе со знойной красоткой, однако уже внес ее в свое завещание и даже нарушил ради возлюбленной карантинные правила в Италии. Кто же такая Джорджина Родригес — рассказываем в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

До знакомства с Криштиану Роналду Джорджина, родившаяся в строгой католической семье аргентинца Хорхе Эдуардо Родригеса и испанки Аны Марии Эрнандес, жила обычной жизнью. В юности подрабатывала официанткой и домработницей, позже устроилась в Мадриде продавцом-консультантом в бутик Gucci. Именно этот шаг можно назвать судьбоносным для жгучей брюнетки.

Согласно легенде, Джорджина и Криш встретились в VIP-зоне фешен-мероприятия в испанской столице.

— Там мы смогли пообщаться в расслабленной атмосфере, вне моей рабочей среды. Это была любовь с первого взгляда, — откровенничала в интервью The Sun Джорджина.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

Чем именно она подкупила звездного футболиста — неизвестно. Ходили даже слухи, что Родригес — просто спутница по найму, которая маскирует реальную личную жизнь Роналду.

Как бы там ни было, согласно официальной версии, Джорджина и Криштиану вот уже четыре года счастливы вместе и с ноября 2017 года воспитывают общую дочь Алану Мартину.

Что же известно о Джорджине Родригес?



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

Занимается воспитанием детей и сама готовит обеды

Джорджина Родригес занимается воспитанием не только собственной дочери Аланы Мартины, но и детей Роналду — Криштиану-младшего, близнецов Евы и Матео, — которых футболисту родила суррогатная мать.

Говоря о своем типичном распорядке дня, девушка отмечает следующие активности: с утра она будит детей, умывает их, одевает и кормит. Затем играет с младшими, готовит обед и ждет Роналду с тренировки, после чего сама отправляется в зал для занятий спортом.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

— Я стараюсь чаще бывать дома, чем где-то в другом месте. Я провожу больше времени с детьми, чем многие матери. Есть работы, которые позволяют чаще бывать дома. Положительный момент моей работы — я могу загружать фото из дома, а рекламные кампании длятся максимум два дня подряд, их я могу провести вне дома, — рассказывала Джорджина, которая сегодня известна как модель и блогер.

Выступает за естественную красоту и пробует себя в дизайне

После рождения Аланы Мартины Родригес снялась в рекламе женского белья итальянского бренда, подчеркнув, что для нее это не просто рекламная кампания, а попытка показать, что каждое женское тело прекрасно само по себе.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

— Когда я была маленькой девочкой, то была очень худенькой и всегда мечтала стать толстой. Сейчас же все выглядит так, что нужно быть худой, чтобы считаться красивой, — рассуждала испанка.

Ее главный посыл в том, что женская фигура может быть прекрасной, вне зависимости от комплекции.

В 2021 году Родригес запустила собственную линейку одежды под названием OM by G. Неизвестно, появится ли там нижнее белье, а вот спортивная одежда — абсолютно точно.

Считает, что деньги не главное



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

Джорджина Родригес выросла в скромной семье и по сей день отмечает, что знает цену деньгам, но при этом не считает их главным богатством.

— Да, финансовая состоятельность — это хорошо. Это во многом помогает, но и создает проблемы. Нужно всем управлять, правильно к этому относиться. Иногда бывает нелегко справляться с деньгами. Они не делают тебя счастливым. Конечно, они помогают, но это далеко не главное в жизни, — подчеркивает испанка.

В одном из интервью она отметила , что до сих пор помнит, каково это — считать, хватит ли денег до конца месяца.

— Сейчас я могу помогать другим. Мне нравится это делать больше всего. Я знаю, что такое начинать с самых низов и считать деньги, чтобы проверить, хватит ли до конца месяца. Я действительно не всегда работала в сфере моды и красоты, но я всегда была счастлива.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

В программе Viva la vida на испанском канале Telecinco сообщили , что Роналду дает Джорджине примерно 50−100 тысяч евро в месяц. Хотя точных сумм ни Родригес, ни сам Криштиану Роналду не озвучивали.

Обожает совместные тренировки с КриРо

Джорджина, как и многие спутницы футболистов, находится в отличной физической форме. Девушка регулярно постит фотографии с домашних тренировок. А совместные тренинги с игроком «Юве» сравнивает «с раем на небесах».

— Бежать в гору очень тяжело, но с таким красавчиком это все равно что оказаться на небесах, — написала после одной из семейных тренировок Родригес.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

В свободное время они с Криштиану любят ездить в Альпы, до которых от Турина — рукой подать. Правда, из-за строгих карантинных мер в Италии перемещения временно под запретом.

Впрочем, в январе это не остановило Роналду от желания отпраздновать 27-й день рождения возлюбленной в соседней области. Тогда они вместе с Джорджиной отправились на горнолыжный курорт Курмайор в итальянские Альпы, чтобы весело провести время, катаясь на снегоходах.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

После того как видео уик-энда футболиста появилось в Сети, в отношении него началось расследование. За нарушение карантинных ограничений в Италии положен штраф в размере 400 евро. Впрочем, итальянский журналист подсчитал , что такую сумму Криш зарабатывает примерно за семь минут.

Не спешит под венец, но уже фигурирует в завещании футболиста

Джорджина Родригес и Криштиану Роналду до сих пор не узаконили свои отношения. Однако за последние годы было уже несколько информационных вбросов о помолвке звездной пары. Последний случился в сентябре 2020-го.



Фото из инстаграма Джорджины Родригес

Тогда издания El Mundo и The Sun написали о том, что Джорджина ответила согласием на предложение КриРо, сделанном в кругу друзей. А британские журналисты даже указали стоимость кольца, которое Роналду якобы презентовал возлюбленной, — 615 тысяч фунтов стерлингов (примерно 846 тысяч долларов. — Прим. TUT.BY).

Сама же пара никак не комментирует информацию о скором бракосочетании. Тем не менее о серьезности их отношений говорит тот факт, что имя испанки появилось в завещании Криштиану Роналду. Главным же распорядителем завещания остается мать футболиста Долореш Авейру.