Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Мы неверно понимаем смирение": богослов о периоде Великого поста

Традиционно Великий пост, который предшествует Пасхе, считается самым строгим, в течение семи недель верующие идут на добровольное самоограничение в еде, развлечениях, общении с людьми.

Нередко священнослужители говорят о том, что пост начинается со смирения. Верующим пост необходим для покаяния и очищения от грехов и страстей, а истинное покаяние без смирения невозможно.

"Мы неверно понимаем смирение. Совсем неверно. Мы перепутали и подумали, что смирение ― это какая-то рабская покорность, пассивность, да ничего подобного. Не надо смешивать эти карикатуры с таким великим свойством, как смирение. Как раз смиренные и показали нам образцы мужества и бесстрашия, о которых многие сейчас могут только мечтать", ― рассуждает Осипов.

По мнению богослова, "смиренным можно быть всюду, смирение никогда не лишает человека человеческого достоинства". Быть смиренным ― не значит уничижать себя и сознательно идти на добровольные мучения, преувеличивая важность собственных религиозных привычек и собственных представлений о правильном и неправильном.

"Не смешивайте гордость и человеческое достоинство. Когда женщина дает пощечину негодяю, это не гордость, а человеческое достоинство, и ничего тут несмиренного нет", ― приводит пример богослов.

Напомним, в этом году Великий пост у православных христиан начался в понедельник, 15 марта, и продлится 48 дней — до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая.

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