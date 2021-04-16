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"Мы неверно понимаем смирение": богослов о периоде Великого поста

16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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"Мы неверно понимаем смирение": богослов о периоде Великого поста
Традиционно Великий пост, который предшествует Пасхе, считается самым строгим, в течение семи недель верующие идут на добровольное самоограничение в еде, развлечениях, общении с людьми. 
© Sputnik / Сергей Пивоваров
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Нередко священнослужители говорят о том, что пост начинается со смирения. Верующим пост необходим для покаяния и очищения от грехов и страстей, а истинное покаяние без смирения невозможно.

"Мы неверно понимаем смирение. Совсем неверно. Мы перепутали и подумали, что смирение ― это какая-то рабская покорность, пассивность, да ничего подобного. Не надо смешивать эти карикатуры с таким великим свойством, как смирение. Как раз смиренные и показали нам образцы мужества и бесстрашия, о которых многие сейчас могут только мечтать", ― рассуждает Осипов.

По мнению богослова, "смиренным можно быть всюду, смирение никогда не лишает человека человеческого достоинства". Быть смиренным ― не значит уничижать себя и сознательно идти на добровольные мучения, преувеличивая важность собственных религиозных привычек и собственных представлений о правильном и неправильном.

"Не смешивайте гордость и человеческое достоинство. Когда женщина дает пощечину негодяю, это не гордость, а человеческое достоинство, и ничего тут несмиренного нет", ― приводит пример богослов.

Напомним, в этом году Великий пост у православных христиан начался в понедельник, 15 марта, и продлится 48 дней — до Пасхи, которая в 2021 году отмечается 2 мая.

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Известный российский богослов, почетный профессор Московской духовной академии Алексей Осипов рассуждает о смирении во время Великого поста накануне...
 
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