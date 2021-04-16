Личные счеты? Принца Гарри исключили из всех семейных собраний

Источник материала: Sputnik Беларусь

Воссоединение принца Гарри с семьей на похоронах дедушки станет настоящим испытанием: мятежника исключили из семейных собраний, не связанных с церемонией.

До похорон принца Филиппа остался один день. Монаршая семья простится с герцогом на небольшой церемонии в часовне Святого Георгия. В связи с этим мятежный Гарри прилетел из США и будет присутствовать на прощании. Фанаты замерли в ожидании - ведь это первая встреча опального принца с семьей после резонансного интервью у Опры Уинфри.

Но, судя по всему, воссоединение с родственниками не будет проходить так гладко, как хотелось бы мятежнику: принца Гарри исключили из всех семейных собраний.

В настоящее время Гарри изолировали в коттедже в Виндзоре. И строгие правила, введенные в Британии, запрещают ему посещать любые личные встречи после похорон. После частичного карантина ему разрешили присутствовать на службе, но затем он обязан вернуться обратно в коттедж и продолжить карантин.

Кейт Миддлтон, принц Уильям и другие члены монаршей семьи соблюдали все правила, подавая пример другим британцам во время пандемии. И, по словам источников, не намерены идти на уступки и портить свой имидж ради Гарри.

Похороны принца Филиппа состоятся в камерном составе - присутствовать будет 30 человек, а Миддлтон и принцам запрещено подходить к королеве .

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