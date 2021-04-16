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Экс-главу БПЦ митрополита Павла перевели на новую работу
16.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 16 апр - Sputnik. Новым руководителем подмосковных приходов станет бывший глава Белорусской православной церкви митрополит Павел (Пономарев), данное решение было принято Священным Синодом Русской православной церкви.
В августе прошлого года митрополит Павел был отправлен на Кубанскую кафедру, а на его место был
Решением Священного Синода от 25 августа 2020 года митрополит Павел был освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, с выражением благодарности за понесенные труды, и назначен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.
А решением Священного Синода от 15 апреля 2021 года митрополит Павел назначен Преосвященным Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии, постоянным членом Священного Синода, с освобождением от управления Екатеринодарской епархией.
Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ.
Митрополит Павел на пост главы БПЦ был назначен 25 декабря 2013 года, после того, как митрополит Филарет, руководивший БПЦ более 20 лет, ушел на пенсию по возрасту.
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Митрополит Павел выбран преемником митрополита Ювеналия, который бессменно руководил московскими приходами почти 45 лет.
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