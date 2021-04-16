Экс-главу БПЦ митрополита Павла перевели на новую работу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 16 апр - Sputnik. Новым руководителем подмосковных приходов станет бывший глава Белорусской православной церкви митрополит Павел (Пономарев), данное решение было принято Священным Синодом Русской православной церкви.

В августе прошлого года митрополит Павел был отправлен на Кубанскую кафедру, а на его место был назначен епископ Вениамин .

Решением Священного Синода от 25 августа 2020 года митрополит Павел был освобожден от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси, с выражением благодарности за понесенные труды, и назначен митрополитом Екатеринодарским и Кубанским, главой Кубанской митрополии.

А решением Священного Синода от 15 апреля 2021 года митрополит Павел назначен Преосвященным Крутицким и Коломенским, Патриаршим наместником Московской митрополии, постоянным членом Священного Синода, с освобождением от управления Екатеринодарской епархией.

Таким образом, он выбран преемником митрополита Ювеналия (Пояркова), который накануне по личной просьбе был отправлен на покой в связи с возрастом и состоянием здоровья. Подмосковными приходами он руководил почти 44 года и до сих пор был старейшим из правящих архиереев РПЦ.

Митрополит Павел на пост главы БПЦ был назначен 25 декабря 2013 года, после того, как митрополит Филарет, руководивший БПЦ более 20 лет, ушел на пенсию по возрасту.

Первый Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет скончался 12 января 2021 года на 86-м году жизни. Синод БПЦ принял решение об увековечивании его памяти, для этого создана специальная Мемориальная комиссия. Ее возглавил архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.

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