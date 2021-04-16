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Малюнкi дня. Камера №4
16.04.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Мастак Яўген Лукашэвіч правёў 15 сутак у пяці камэрах лідзскага ЦІПу і праз замалёўкі паказаў побыт, пiша
Радыё Свабода
.
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Малюнкi дня. Камера №4
Мастак Яўген Лукашэвіч правёў 15 сутак у пяці камэрах лідзскага ЦІПу і праз замалёўкі паказаў побыт.
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