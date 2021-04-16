Идеальный исполнитель: как тиран расплатился с палачом

Источник материала: Салiдарнасць

Диктаторы укрепляют свою власть за счет возвышения людей, которые готовы преданно проводить в жизнь их волю, не озираясь на законы. Но судьба таких деятелей чаще всего очень незавидна. «Салідарнасць» в рамках спецпроекта «Власть» рассказывает об истории отношений Сталина и Ежова.





Малообразованный и невысокий (152 см) Николай Ежов сделал себе карьеру по партийной линии. В 1927 году заведующий Организационно-распределительным отделом ЦК ВКП(б) Иван Москвин пригласил его к себе в отдел инструктором. Вот что он говорил о Ежове.

Я не знаю более идеального работника, чем Ежов. Вернее не работника, а исполнителя. Поручив ему что-нибудь, можно не проверять и быть уверенным — он всё сделает. У Ежова есть только один, правда, существенный недостаток: он не умеет останавливаться.

Хорошего исполнителя заметил Сталин. С его подачи начался стремительный карьерный взлет Ежова. А 1935-м он стал председателем Комиссии партийного контроля. Еще через год Сталин и Андрей Жданов прислали с отдыха в Сочи телеграмму: «Считаем абсолютно необходимым и срочным делом назначение тов. Ежова на пост наркомвнудела».





Но Ежов был партийным работником, а не профессиональным чекистом. Почему Сталин решил назначить его наркомом взамен Генриха Ягоды?

Историки предполагают, что даже наводивший ужас на страну Ягода для вождя был недостаточно усерден в репрессиях. Нарком больше думал, как использовать труд заключенных, а его подчиненные порой действовали осторожно. Ежов же был готов активничать без тормозов.

«Стрелять придется довольно внушительное количество. Лично я думаю, что на это надо пойти и раз навсегда покончить с этой мразью» Николай Ежов

Кроме того, Сталин сделал ставку на Ежова, готовясь к периоду, который потом назовут «большим террором». О мотивах вождя спорят до сих пор. Впрочем, все они могли сложиться вместе: паранойя Сталина по поводу внутренних врагов, стремление к единоличной власти, желание спаять страну страхом.

5 августа 1937 года нарком Ежов подписал приказ № 00447 о начале операции, которую следовало провести в течение четырех месяцев. По регионам пошли разнарядки: сколько людей им следовало арестовать. Операция затем продлевалась, а руководители НКВД с мест просили увеличить лимиты.





Рисунок Бориса Ефимова, 1937 год

Результаты «ежовщины» таковы: по осень 1938 года арестовано почти полутора миллиона человек, около 700 тысяч расстреляны.

И не сказать, что глава НКВД проявлял излишнюю инициативность. Из журнала записей посетителей кабинета Сталина следует, что в 1937-1938 годах Ежов побывал у вождя почти 290 раз. Чаще него там появлялся только Молотов.

Что интересно, многие знавшие Ежова до большого террора, не считали, что он был нелюдем. Ежов не производил впечатления демонической личности и умел проявлять себя хорошим товарищем. Но в 1937-1938 годах психика главы НКВД очевидно пошатнулась.

Он понимал, что Сталин им пользуется как дубинкой для уничтожения кадров, прежде всего старых большевистских кадров, и заливал свою совесть водкой. Никита Хрущев

Еще в начале 1938 года Ежов был одним из самых могущественных советских руководителей. Но уже в ноябре он подал прошение об отставке, признав себя ответственным за вредительскую деятельность «врагов народа», проникших по недосмотру в НКВД и прокуратуру.





После недолгой работы на посту наркома водного транспорта, Ежов в апреле 1939 года был арестован. Обвинили его в подготовке государственного переворота. Затем последовал и расстрел. В «Википедии» местом смерти Ежов значится подвал Военной коллегии Верховного Суда СССР. Ему было 44 года.

«Железный нарком» или «кровавый карлик» Ежов стал олицетворением «большого террора». Но он был лишь одним из многих молодых карьеристов, которые стремительно возвысились, став проводниками воли Сталина.

После вождь решил от этих людей, проделавших самую грязную работу, избавиться. Если прислушаться, история преподает хороший урок всем тем исполнителям, которые не думают о своем будущем и готовы выполнить любой приказ.