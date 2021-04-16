Обвиняемый минчанин за участие в марше на Дрозды – о потерпевших омоновцах: «Так не должно быть. Вели себя как бандиты из американских фильмов»

Источник материала: Салiдарнасць

В суде Советского района рассматривают уголовное дело по инциденту в Дроздах 13 сентября, пишет TUT.BY .

Согласно материалам дела, во время воскресного марша 46-летний мужчина «схватил милиционера за куртку, повалил на землю и выхватил бесствольный травматический пистолет «Оса». Также его обвиняют в организации беспорядков, в насилии в отношении нескольких сотрудников ОВД, в покушении на преступление и в грабеже.

Дело рассматривает судья Александр Якунчихин. Гособвинитель — Анастасия Малико.

47-летний Владимир Жихарь до задержания работал водителем погрузчика, в 2003 году был судим по статье за хулиганство, 3 месяца отбывал арест.

Владимира Жихаря задержали 13 сентября 2020 года, он отбыл 8 суток за участие в марше, а после на него завели уголовное дело. В суде Жихаря обвиняют по четырем статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 342 — за участие в марше, из-за которого, по мнению обвинения, была нарушена работа общественного транспорта, магазинов, аптек, салонов красоты; ст. 364 — за насилие в отношении силовиков; ч. 1 ст. 14 и ч. 2 ст. 206 — за грабеж.

В суде присутствовали четверо потерпевших, свои лица они скрывали за масками и надвинутыми на глаза головными уборами. Всего же, по материалам дела, пострадали восемь силовиков.





Фото TUT.BY

Защитник Жихаря попросил сначала удалить потерпевших и допросить их, когда они все вместе явятся на заседание, чтобы у них не было возможности корректировать свои показания в зависимости от услышанного. Судья эту просьбу отклонил.

Гособвинитель: «Сотрудники милиции могут осуществлять свою деятельность в гражданской одежде и ездить без номерных знаков»

Во время допроса обвиняемый рассказал, что узнал о марше 13 сентября из телеграм-канала, который нельзя называть. Примерно в 15 часов вышел из троллейбуса на остановке «Городской Вал», дальше шел по Немиге, рядом были неизвестные ему люди. Жихарь пошел в сторону гостиницы по проспекту Победителей до стелы. Потом дошел до «Пушкинской», после оказался на Тихой в поселке Дрозды.

В момент дачи показаний в зал без объявлений зашли четыре человека в масках и головных уборах. Они сели за потерпевшими.

Адвокат попросил суд представить, кто это, чтобы это случайно не оказались свидетели.

Зашедших попросили представиться, это оказались потерпевшие сотрудники ОМОНа.

Жихарь продолжил давать показания. Виновным в том, что из-за марша была нарушена нормальная работа предприятий и транспорта, он себя не признал. Мужчина заявил, что во время марша шел по тротуару, дорогу переходил на зеленый свет. Он объяснил, что пришел на улицу Тихую, так как услышал от участников марша, что там есть дом Ермошиной, — хотел выразить свое мнение по поводу результатов выборов.

— Постояли недолго, повыкрикивали лозунги, начали расходиться. Уходя оттуда, я услышал визг и увидел приближающиеся микроавтобусы без номерных знаков, из них выбежали люди в черной одежде и в масках. Никто не представлялся, никто не называл себя, не показывал документы. Они стали избивать людей, — ответил на вопросы гособвинителя Жихарь.

Гособвинитель Малико задавала вопросы про телеграм-канал, откуда Жихарь узнал про марш, после чего сказала.

— Известно вам было о том, что сотрудники милиции могут осуществлять свою деятельность в целях безопасности в гражданской одежде, а также ездить на автомобилях без опознавательных знаков, а также без номеров?

Жихарь сказал, что ему об этом неизвестно и он не понимает, как это может быть.

— Так любой может напасть на любого гражданина. Так не должно быть. Они вели себя как бандиты из американских фильмов, — сказал обвиняемый.

Мужчина отметил, что его ударили по затылку, он был дезориентирован, после этого сотрудники в масках повели его в микроавтобус. Подбежали люди, пытались его отбить, сам же он сопротивления неизвестным в черном не оказывал.

Обвиняемый заявил, что возле микроавтобуса взял за плечи сидящего в нем силовика и потянул его на себя (в обвинении сказано, что такое происходило трижды). По словам Жихаря, в этот момент он услышал взрыв, испугался и отпустил человека в маске. Автобус с силовиком уехал, а Жихарь остался. Задержали его чуть позже, при этом тоже избивали.

Остальные эпизоды обвиняемый отрицает

По словам Жихаря, всего в Дроздах он пробыл примерно 10−15 минут, в период с 17 до 18 часов.

Мужчине вменяют еще несколько эпизодов преступлений: якобы он бил по микроавтобусу силовиков, а потом бил и их самих. Одного — тупым предметом в область плеча и предплечья (возможно, рукой). У второго были телесные повреждения: нижнего века, плеча, предплечья, бедра. Третьего якобы схватил за жилет, толкнул, после чего тот упал. У четвертого силовика, согласно обвинению, Жихарь похитил бесствольный травматический пистолет «Оса» в комплекте с патронами, в связи с чем у того были ссадины на руках и также травмы в районе бедра от падения.

Жихарь отрицает все эти эпизоды, говорит, что такого с ним не происходило, он никого не бил и даже пистолета ни у кого из них не видел. Кто это сделал и как силовики получили травмы, он не знает. По его словам, оружие он увидел только во время разбирательства по уголовному делу.

Обвиняемый сказал, что защищался во время избиений, но не бил в ответ, а закрывался руками.

— Я просто пытался спасти свою жизнь, защищался от дубинок, за что получал еще больше.

Допрос потерпевших: «Выкриками «фашисты, убийцы» унизили мое достоинство»

Первым выступил потерпевший в черном, маске и с эмблемой ХК «Динамо» на кепке. Сотрудник ОМОНа Анатолий Грибовский рассказал, что когда подъехали на Тихую, то увидели обвиняемого.

— Жихарь стал в боевую стойку, я крикнул: «Стоять, милиция!» Его попытались задержать, он оказывал сопротивление, сел на землю, чтобы было тяжелее его поднять. Мы пытались его поднять, завели в транспортное средство, толпа стала возвращаться назад с криками.

Грибовский говорит, что Жихаря отпустили, подошла толпа людей, угрожала силовикам. Тогда мобильная группа решила уезжать. Грибовский полез в машину и почувствовал, что его кто-то тянет за спину. Грибовский схватился за кресло и почувствовал, как его сзади ударили не меньше трех раз. По его словам, на спине даже остались небольшие синяки. Потом услышал, как кто-то ударил по машине несколько раз.

В протоколе потерпевшего указано, что он отказался снимать побои, потому что синяки были небольшие, за медицинской помощью также не обращался. Кто бил по машине, Грибовский не видел.

Омоновец ходатайствовал о возмещении ему морального ущерба.

— Моральные страдания — мне трудно было нести службу, выкрики «фашисты, убийцы» унизили мое достоинство. Я не знаю, кто кричал, кто не кричал, но Жихарь непосредственно находился с этими гражданами. Данный гражданин вытягивал меня из машины, если бы он вытянул меня из машины, я бы получил увечья, что отразилось бы на моей работе и на моральных качествах. И физическую боль он мне тоже причинил. Он опорочил мои честь и достоинство, — сказал сотрудник ОМОНа. Свои страдания он оценил в тысячу рублей.

Следующим выступил командир мобильной группы, сотрудник ОМОНа Лесников. Мужчина в серой мастерке с надписью на спине Belarus рассказал, что в этой группе травматический пистолет «Оса» был только у него. Пистолет был на поясе в чехле, прикреплен витым шнуром. В комплект к нему входит четыре патрона.

По словам Лесникова, пистолет у него Жихарь вырвал за этот витой шнур. Также, по словам потерпевшего, обвиняемый бил его по лицу, в плечо палкой, потом омоновец упал, из-за чего получил травмы в районе бедер.

По материалам дела, в сентябре Лесников говорил, что его били не менее 10 человек. Ударов было примерно 50. В суде сначала он заявил, что так и было, но потом изменил показания, уточнив, что правдива та информация, которую он озвучил сегодня. Расхождение объяснил травмами и эмоциональным состоянием после задержаний.

Следующий потерпевший — омоновец Дмитрий Колчин. По материалам дела, он прибежал на помощь Лесникову. Колчин подтвердил слова коллеги, а также сказал, что Жихарь его толкнул, из-за этого он упал и подвернул ногу.

Еще один силовик, который работал в группе в тот день, — Андрей Назаров. Он сказал, что пытался задержать Жихаря, тот ударил его один раз в плечо. При этом Назаров не видел, чтобы обвиняемый держал в руках «Осу».

На суде к материалам дела приобщили флешку с видеозаписями, по словам защитника Жихаря, там видно, как силовики бьют обвиняемого (на суде они этого не признавали, некоторые говорили об этом с формулировкой «возможно»), а также видно, что удар по капоту машины наносит другой человек. Кроме того, на записи запечатлено, кто выхватывает пистолет у омоновца.

Допрос потерпевших продолжится 16 апреля.