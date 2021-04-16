Сегодня начнется суд над Тимой Белорусских

Источник материала: Onliner

Сегодня в суде Московского района Минска пройдет первое заседание по делу певца Тимы Белорусских. Исполнителя будут судить по ч. 1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотиков). Санкция статьи предусматривает ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напомним, 22-летнего Тиму Белорусских задержали ночью 6 января в игровом клубе в Минске. При личном обыске у него нашли 0,4 грамма гашиша. В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. Его отпустили под залог, рассказывали Onliner в УСК по Минску.

Уголовное дело в отношении певца и его 25-летнего знакомого прокуратура направила в суд 25 марта. Согласно материалам дела, парни в декабре и январе купили более 1,96 грамма гашиша через интернет. Часть употребили в игровом клубе, остальное обнаружили милиционеры.

В ходе личного обыска Тимы Белорусских нашли еще и 0,0375 грамма амфетамина. Свою вину в содеянном обвиняемые признали в полном объеме.

Первое заседание по делу назначено на сегодня на 10:30.

(будет дополнено)

К слову, недавно Meduza поговорила с бывшим продюсером Александром Розниченко, основателем лейбла Kaufman, в том числе о ситуации Тимы Белорусских с наркотиками.

— Для многих людей, кто сегодня окружает Тиму, это классный способ классно жить. Ведь когда мы начинали, никто не знал, каким будет успех... <...> Раньше Тима работал в кафе официантом с телефоном-раскладушкой и зарабатывал около семи долларов в день. В то время почему-то этих [нынешних] друзей не было. Зато когда пришел успех, людей стало больше. <...> Как только мы от него далеко отошли, эти люди появились снова, что спровоцировало волну того, что произошло... Все это было ожидаемо, потому что мы знали, какое у него окружение, — сказал Розниченко.