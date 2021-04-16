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В Беларуси определен новый порядок предоставления услуг по денежным переводам

16.04.2021 09:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Нацбанк РБ определил новый порядок предоставления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями услуг по денежным переводам в белорусских рублях и иностранной валюте посредством систем денежных переводов.

Согласно постановлению регулятора № 87 от 5 апреля 2021 года, которым утверждена новая инструкция, уточнены термины и их определения, определены особенности осуществления денежных переводов (в том числе установлены цели, в которых физ- и юрлица могут перечислять денежные средства посредством систем денежных переводов, вопросы осуществления идентификации клиентов и их представителей и др.).

Кроме того, уточнены вопросы оформления заявлений на перевод и на получение перевода, урегулирован порядок предоставления банком-владельцем (банком-участником) услуг по денежным переводам, установлены особенности осуществления денежных переводов путем обращения на национальный сайт системы денежных переводов.

Новой инструкцией также скорректирован перечень сведений о системах денежных переводов и условиях осуществления денежных переводов, определен перечень реквизитов заявления на перевод (заявления на получение перевода), указываемых клиентом, и их описание.

Постановление вступает в силу после официального опубликования.

 
 
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Нацбанк РБ определил новый порядок предоставления банками, небанковскими кредитно-финансовыми организациями, их обособленными и структурными подразделениями...
 
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