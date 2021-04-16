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Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО
Источник материала: АФН
Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1.
Когда выпускали, сказали, что отпала необходимость держать ее за решеткой, рассказали ее друзья.
Татьяна Гацура-Яворская - одна из организаторов выставки-трибьюта медикам «Машина дышит, а я нет».
Как сообщалось, 6 апреля у нее дома провели обыск, а ее саму задержали.
Она мама четырех детей и авторитетный общественный деятель.
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Правозащитницу Татьяну Гацуру-Яворскую освободили из минского СИЗО №1.
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