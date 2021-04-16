Пути к согласию не вижу, но конфликт может быть потушен — Артем Шрайбман

передает Еврорадио. Встреча была посвящена "красному человеку". Этот человек боится будущего, убеждена писательница Светлана Алексиевич. Именно это свойство, по ее мнению, во многом повлияло на то, что что сейчас происходит в Беларуси,Еврорадио.





Главная проблема "красного человека" в том, что он может не знать, чего он хочет, считает Артем Шрайбман.





"Потому что даже Лукашенко много лет не может сформулировать позитивный образ развития страны. Когда его покойный Юрий Зиссер спросил: "Какой вы видите Беларусь в 2030 году" — Лукашенко единственное, что смог ему сказать, что независимой страной", — напомнил политолог.





Идеология таких людей работает от обратного. Они знают, чего они не хотят (как в 90-е, как в Украине) — и эти фобии становятся важнее, чем цели.





Общественный конфликт, который возник в Беларуси — это по сути противостояние людей, которые хотят перемен, и "красного человека".









По мнению Шрайбмана, в Беларуси сейчас наблюдает настолько сильный раскол в обществе, что его "очень сложно сшить". Причем, по его ощущениям, противостояние только углубляется, "становится похожим на подспудную гражданскую войну, которая пока не выливается в прямое вооруженное столкновение".





"Я предполагаю, что этот ценностный разлом будет с нами всегда. На одной стороне — большая толерантность к насилию, примат коллектива, примат государства. Это не значит, что на той стороне все садисты, там просто другое отношение к силе", — говорит политолог.





Он не видит возможностей для преодоления этого раскола. По его словам, можно говорить лишь о тушении конфликта. И здесь политолог допускает два пути.





"Это внешняя угроза, объединяющая общество. Я не хотел бы этого, так как это означает войну. Второй вариант — это уход Лукашенко. Он главная конфликтогенная фигура, вокруг него невозможно соорудить компромисс" , — отмечает Шрайбман.





При этом он убежден, что в будущем, "чтобы примириться, обществу придется переключиться на новую повестку дня".





"Эксперты говорят, что путь преодоления конфликта — это оставить конфликтную повестку дня в прошлом. Развитые институты могут поглощать конфликты ценностей. Это будет важнее любых реформ", — подчеркнул Артем Шрайбман.



