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НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Нью-Джерси». Шарангович третью игру подряд не набирает очков

16.04.2021 09:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В НХЛ «Вашингтон» уступил «Баффало» (2:5), «Питтсбург» – «Филадельфии» (1:2 Б), «Рейнджерс» у себя дома переиграли «Нью-Джерси» (4:0).




Белорусский форвард гостей Егор Шарангович провел на льду 17:25 (2:37 в большинстве и 1:35 в меньшинстве), применил 1 силовой прием, допустил 2 потери и заработал показатель полезности «-1».

22-летний нападающий сыграл в 40 играх и набрал 17 (9+8) очков. Хоккеист третью игру подряд не отмечается результативными действиями..
 
 
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В НХЛ «Вашингтон» уступил «Баффало» (2:5), «Питтсбург» – «Филадельфии» (1:2 Б), «Рейнджерс» у себя дома переиграли «Нью-Джерси» (4:0).
 
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