Государственное предприятие в Борисове платит сотрудникам комиссионное вознаграждение









Из списка свободных вакансий, опубликованных на сайте райисполкома, стало известно, что государственному предприятию «Борисовская стоматологическая поликлиника» нужны два врача: ортопед и хирург.





пишет ex-press.by, разве что зарплата, которую обещают специалистам с высшим медицинским образованием в государственном предприятии — по 450 рублей каждому за двухсменный режим работы. В объявлении нет ничего необычного,ex-press.by, разве что зарплата, которую обещают специалистам с высшим медицинским образованием в государственном предприятии — по 450 рублей каждому за двухсменный режим работы.





На такую оплату труда согласится далеко не каждый грузчик, но для врачей придумана «замануха» в виде маленького примечания: « + комиссионное вознаграждение».





Комиссионное вознаграждение, как правило, представляет собой форму оплаты труда прежде всего посредников — торговых представителей, комиссионеров, агентов, брокеров и т.п. Размер вознаграждения в этом случае прямо или косвенно зависит от величины товарооборота, обеспеченного этой деятельностью.





Здесь речь идет, видимо, об определенных отчислениях врачам от суммы платных услуг, оказываемых поликлиникой. Но пределы, в которых может колебаться комиссионное вознаграждение, не указаны.





Интересно, что в частных стоматологических клиниках Минска есть вакансии для подобных специалистов с гораздо более высоким уровнем оплаты труда.





Например, стоматологу-ортопеду с трехлетним стажем работы предлагают зарплату «от 4000 рублей». Правда, при этом нужно иметь первую категорию.







