ДНК из испанской пещеры помогла найти следы сразу нескольких волн миграций неандертальцев

Источник материала: Tut.by

Палеогенетическое исследование обрывков ДНК неандертальцев из грунта трех пещер — Атапуэрка, Денисовой и Чагырской — показало, что заселение Европы и Азии проходило несколькими волнами. Результаты исследования опубликовал научный журнал Science , пишет ТАСС .



Пещерный комплекс Атапуэрка. Фото: Wikipedia

«В одной из пещер комплекса Атапуэрка мы нашли следы сразу двух популяций неандертальцев, которые не были связаны друг с другом генетически. Мы пытаемся понять, с чем было связано исчезновение первой группы неандертальцев — с изменением климата или анатомии Homo neanderthalensis, которые произошли примерно в то же время», — рассказал один из авторов исследования, профессор Мадридского университета Хуан-Луис Арсуага.

Расшифровка генома неандертальцев показала, что неандертальцы контактировали с нашими предками и оставили в человеческой ДНК от 2 до 4% своих генов. Ученые считают, что часть из них помогла нашим предкам приспособиться к жизни на севере.

Дальнейшее изучение неандертальской ДНК показало, что их популяция были довольно невелика. Это оставляет открытым вопрос о причине исчезновения неандертальцев. Ученые не пришли к единому мнению о том, почему это произошло: в результате технологического отставания от кроманьонцев или из-за генетического вырождения и резкого изменения климата.

За последние десять лет палеогенетики восстановили лишь 23 генома древних представителей Homo — 18 неандертальцев, четырех денисовцев и одного гибрида между ними. На основании такого ограниченного объема информации узнать что-то о причинах вымирания неандертальцев довольно сложно.

Четыре года назад ученые нашли вероятный выход из этой ситуации. Анализируя образцы грунта из Денисовой пещеры , палеогенетики обнаружили обрывки неандертальской ДНК. Ее изучение помогло доказать, что Homo neanderthalensis заселили пещеру позже денисовцев.

Ту же методику ученые попытались применить для изучения того, как менялись популяции неандертальцев, которые жили в разных пещерах Евразии, были ли они связаны между собой и как менялось доисторическое население Европы и Алтая в разные исторические эпохи.

Для этого палеогенетики собрали несколько десятков образцов грунта с трех крупнейших стоянок неандертальцев — из Денисовой и Чагырской пещер, а также из пещерного комплекса Атапуэрка. Ранее во всех этих пещерах уже находили останки неандертальцев с сохранившимися обрывками ДНК.

Ученые извлекли фрагменты генома из разных слоев почвы, восстановили и расшифровали их. 14 образцов этого древнего генома сохранились настолько хорошо, что палеогенетики смогли «прочитать» не только митохондриальную ДНК , самую «живучую» часть генома, но и значимые части ядерного генома неандертальцев.

Анализируя эти геномы, профессор Арсуага и его коллеги выяснили, что в пещерном комплексе Атапуэрка жила не одна, а две разных группы неандертальцев. Одна из них полностью заместила другую около 100 тыс. лет назад.

В геномах и европейских, и алтайских Homo neanderthalensis ученые также нашли следы двух древних волн миграций неандертальцев: они произошли около 115 и 135 тыс. лет назад и не были связаны друг с другом на генетическом уровне.

Ученые пока не могут сказать, с чем были связаны эти события. Они склоняются к тому, что их причиной могли быть резкие изменения климата в микулинское межледниковье , которое наступило примерно в это время.

Исследователи не исключают, что древние популяции Homo neanderthalensis могли проиграть конкурентную борьбу так называемым «классическим» неандертальцам, которые появились примерно 100 тыс. лет назад.

Арсуага и его коллеги надеются, что дальнейшие раскопки и обнаружение новых образцов «ископаемой» ДНК прояснят этот вопрос. Если на него удастся ответить, ученые вплотную приблизятся к открытию причин быстрого исчезновения всех групп неандертальцев незадолго до конца эпохи оледенения.