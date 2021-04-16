«Речь идет о сотнях тысяч бездомных». Почему в Беларуси так много уличных котов и собак?

Источник материала: Tut.by

В Беларуси тысячи бездомных животных, и их количество не уменьшается, хотя государство частично пытается бороться с проблемой антигуманными методами: отловами и отстрелами. В противовес жестокой методике действуют волонтеры, которые все свободное время тратят на то, чтобы «бездомыши» выздоровели и обрели крышу над головой. Поговорили с волонтером крупнейшего в Беларуси благотворительного общества помощи животным «ЗООшанс» о том, кто виноват в большом количестве уличных котов и собак и что каждый из нас может сделать для позитивных перемен.

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«В год пристраиваем 800−1000 бездомных животных»

Наталья Чирина присоединилась к команде «ЗООшанса» в 2012 году и тогда же ушла в волонтерство с головой. Она называет свое увлечение «самым дорогостоящим хобби», но остановиться и не помогать животным девушка уже не может. Дома у нее живет два кота, еще двое, а также собака были спасены с улицы и устроены у мамы. Кроме того, Наталья постоянно курирует от 18 до 40 передержек.

«ЗООшанс» — крупнейшее белорусское объединение волонтеров по помощи животным. Работает с 2010 года, с 2018-го — на международном уровне. Организация не просто помогает пристроить животных без дома, но и занимается их лечением, взаимодействует с госорганами по вопросам улучшения законодательства в отношении к четвероногим. Стерилизует «бездомышей» по программе «Отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск», оснащает первую в Беларуси ветеринарную скорую помощь, чтобы доставлять хороших ветеринарных специалистов в регионы. А также добивается запрета на испытания косметики на животных.

— После университета я устроилась на должность инженера-проектировщика, где результат труда приходилось ждать очень долго, а можно было и не увидеть совсем. А в волонтерстве чувствуешь себя волшебницей: приложил усилие — и сразу изменил чью-то жизнь к лучшему: и животного, и человека, который приобрел в лице питомца члена семьи или смог побороть с его помощью депрессию. Для меня это настоящий кайф, — делится Наталья.



Наталья Чирина, волонтер «ЗООшанса» . Отвечает в команде за пиар и креативы, администрирование соцсетей, выступления на телевидении. На своем основном месте работы занимается организацией выставок

Таких активных волонтеров, как Наталья, в «ЗООшансе» — 60 человек. И ежемесячно только их усилиями хозяев находят около 80 животных. В год цифра спасенных достигает от 800 до 1000 четвероногих. Количество домашних животных растет, для многих белорусов давно перестало быть чем-то из ряда фантастики наличие и двух, и трех питомцев в доме. Но число бездомных при этом не уменьшается: плодятся уличные коты и собаки быстрее, чем их удается пристроить. Хуже всего ситуация обстоит в небольших городах и селах: там почти нет волонтеров, и местным жителям порой не до помощи кому-то на стороне с учетом не самых высоких зарплат.

— Общей статистики по бездомным животным в Беларуси нет, но речь точно идет о сотнях тысяч. Котов среди них больше: во многом потому, что собак чаще отстреливают, — комментирует Наталья. — И количественно ситуация из года в год особо не меняется. Но хотя бы меняется мировоззрение. Еще пару лет назад сложно было представить, чтобы молодожены вместо цветов просили дарить на свадьбу корм. Даже характер звонков на нашу телефонную линию меняется. Раньше люди просто требовали: «Мы обнаружили животное, волонтеры, разберитесь!» А сейчас уже спрашивают: «А чем я могу помочь?» Важно понимать, что волонтеры — это обычные люди, со своими семьями и заботами. Мы не можем забрать всех животных себе, но мы в силах помочь клеткой, талоном на льготную стерилизацию, лечением, кормом, фотографом, транспортом, советом и моральной поддержкой. Вот совсем недавно я прервала рабочее совещание, чтобы рассказать девушке по телефону, как правильно массировать новорожденным котятам животики, чтобы они покакали.

«ЗООшанс» существует на пожертвования — деньги, которые неравнодушные люди перечисляют на расчетный счет объединения. Все средства оттуда тратятся на еду для животных, лечение, стерилизацию. Обычно это происходит «в долг». При срочной операции никто не ждет, пока на нее насобираются деньги, чтобы не упустить время и не потерять кота или собаку. Если нужно, нехватку закладывают из своего кармана. Сбор на операцию открывают постфактум, и в будущем эти средства идут на другого пациента на грани жизни и смерти.



Хвостатый друг Натальи — пес Айн. Он вместе с еще пятью братьями и сестрами и матерью был спасен с дачного участка, а теперь живет в квартире мамы Натальи

Результатами общего неравнодушия становятся сотни историй со счастливым концом. Их Наталья может рассказывать часами. Например, об устроенной кошке, которая сама запрыгнула к ним в машину, когда они остановились по пути на дачу, чтобы заскочить в магазин за хлебом. Или о случайно спасенном из водоканала коте-«аквамене» (еще бы пару минут — и его жизнь оборвалась). Или о корниш-рексе с изуродованным ухом и генетическим дефектом — неправильным развитием органов. Такую кошку вряд ли решились бы взять себе многие, а вот девушка, которая помогала собирать ей деньги на операции и переживала за ее будущее — не побоялась. Или о котенке, который свалился как-то Наталье практически на голову.

— Я отвела ребенка на каратэ. Уже нужно было его забирать, как я услышала звук наподобие шлепка, сопровождающийся «мяу». Подошла — лежит на асфальте котенок, мордочка разбита — упал с сарая, — рассказывает Наталья. — Мы нашли картонную коробку — положили котенка туда. Помимо травмы, на девочке было нереально много блох — я столько никогда в жизни не видела! Но уже через две недели Сурайя (так мы назвали находку) превратилась в настоящую красотку. И ее почти сразу с момента публикации объявления забрали жить в Червень.

История Сурайи не совсем типичная. Иногда животное может ждать своих хозяев годами, перебиваясь передержками и приютами. Не везет, как правило, черно-белым котам — почему-то такой окрас по статистике менее популярен. Особенно сложно пристроить собак. Забота о таком питомце требует больших усилий: частые выгулы, достаточное пространство для жизни. Наталья отмечает, что в наших малогабаритных квартирах проще завести кота. Да и на то, чтобы завести второго кота люди соглашаются чаще, чем на заведение второго пса. К тому же собак обычно хотят именно породистых, а вот крупные дворняжки — в группе риска. Их часто соглашаются брать разве что на цепь, но и цепь бывает разной. Героиня вспоминает историю, когда хозяин, чтобы его собака на цепи была злой, держал ее неделю взаперти в подвале. Зато на выходе получил действительно злого охранника.

«Стерилизация — лучший вариант спасти свой двор от потенциальных стай»

При всех стараниях волонтеров и обычных белорусов их ресурсов, чтобы закрыть проблему «бездомышей», все равно не хватает. По мнению Натальи, помогла бы делу глобальная стерилизация.

— У нашей организации есть регулярная полноценная программа ОСВВ — отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск на волю, — рассказывает Наталья. — За последние пару лет мы своими силами стерилизовали почти две тысячи животных по всей Беларуси. Программа работает по заявкам. Например, неравнодушный человек видит где-то скопление бездомных животных и связывается с нами. Важно, чтобы он был готов не только сигнализировать о проблеме, но и активно участвовать в ее решении: например, помочь с передержкой или поучаствовать в организации сбора средств. Мы же поможем в отлове животных, стерилизуем их. Для стерилизованных животных на несколько дней устраивается передержка, чтобы животные могли восстановиться после операции. Диких и неконтактных потом выпускаем. Если же есть возможность пристроить кота или собаку, стараемся дать ему такой шанс. Сбор средств для этой программы мы, как правило, устраиваем в соцсетях. Иногда к нам обращаются люди, которые сами готовы оплатить расходы. Но, безусловно, такая программа должна действовать на государственном уровне и быть альтернативой отстрелам и другим видам умерщвления.

Как показывает опыт развитых стран, достаточно пяти лет, чтобы бездомные животные исчезли с улиц гуманным путем. Для этого там сочетают несколько методик — программы стерилизации как ОСВВ и введение системы налогообложения. Например, в США стоимость годовой лицензии на содержание стерилизованного животного стоит шесть долларов, а нестерилизованного — 27. Людям там выгодно стерилизовать животных — и никто не выкидывает на улицу ненужное потомство. А, к примеру, в Италии за выброшенное на улицу животное предусмотрены штраф размером 10 000 евро или год тюрьмы.





Пока такие методики на государственном уровне не практикуются у нас, волонтеры считают, что взять на себя миссию по остановке бесконтрольного размножения мог бы каждый человек — хотя бы на уровне своего двора.

— Есть животные дикие уже не в первом поколении, и они вряд ли смогут жить дома. Пристраивать их — не выход, а вот стерилизация — лучший вариант спасти свой двор от потенциальных стай. Тем более, стоит это не таких больших денег. Стоимость отличается в разных ветеринарных клиниках, но, если обратиться за помощью к волонтерам, можно сделать эту процедуру менее затратной. Мы помогаем помогать. Меня очень веселит, что для многих сердобольных кормилиц аргументом против становится: я не хочу отбирать у кошки радость материнства. А это вы за них решили? Некоторые кошки, как моя, например, к котятам равнодушны. Но особенно странной для меня выглядит следующая логика: стерилизация — это грех, а вот топить или закапывать новорожденных котят — приемлемо, — возмущается собеседница.

Впрочем, естественное размножение не единственная причина растущего на улице количества бездомных. Еще одна из них — страсть к модным породистым животным. Далеко не все заводчики добросовестны, и часто скрещивают, например, британцев пет-класса с породными недочетами. По итогу они вырастают в «недобританцев», что не устраивает заплативших немалые деньги хозяев. Как следствие, представители модной породы массово отправляются на улицы. Там же, по наблюдениям волонтеров, оказываются так называемые «дачные» животные, которых берут в дома для забавы только на лето, но с переездом в город они остаются предоставлены сами себе.



Еще один хвостатый товарищ Натальи — кот Мурзик. Когда-то грязного и тощего Мурзика обнаружили на крыльце магазина

Новый дом часто не находят питомцы умерших хозяев.

— Я знаю историю одной женщины, у который жил персидский кот. Женщина его холила и лелеяла, но умерла в силу возраста, — рассказывает Наталья. — Так вот в ее квартире еще стоял гроб, а кота уже выгнали на свалку. Квартира в наследство оказалась нужной, мебель — тоже, а кот — нет. К сожалению, многие воспринимают животных как вещь. И выбрасывают или возвращают выбранных питомцев в том числе нам, потому что они «громко дышат, линяют, показывают характер». Но это ведь живые существа!

«Каждый может помочь хотя бы репостом»

Как считают в «ЗООшансе», большое количество бездомных животных провоцирует активность живодеров. Огласке чаще всего придают жуткие истории — о собаке , которая провела в могиле пять дней и выжила, о безумных живодерах, которые казнили котов в Житковичах или расчленяли в Мозыре . Остановить подобные издевательства помог бы отдельный закон об обращении с животными. Пока Беларусь остается единственной страной в Европе, где его нет. Движение идет даже у наших восточных соседей. Например, в России в конституции прописаны права животных. В Беларуси же за принятие закона о защите животных правозащитники борются уже более 20 лет. Три раза закон выносили на обсуждение, но тогда от него отказывались уже сами зоозащитники: государство предлагало варианты закона, направленные на отлов и умерщвление животных.

Сейчас в Беларуси жестокое обращение с животными прежде всего регулируется в рамках Кодекса об административных правонарушениях. Как нам пояснили в «ЗООшансе», осудить человека за жестокое обращение с четвероногими у нас сложно. Обычно это возможно только при наличии видеодоказательств. В организации вспоминают единственный случай, когда живодера удалось привлечь к ответственности. Это было в 2016 году, когда два человека засняли, как живодер убивает собаку. В итоге обвиняемый получил 13 базовых величин.

Бездомные животные у нас приравнены к бытовым отходам, ими занимается Министерство жилищно-коммунального хозяйства. «Бездомышей» стремятся отлавливать. И, как правило, таких питомцев ждет эвтаназия. По подсчетам «ЗООшанса», каждый год с государственного предприятия «Фауна города» вывозится 2,5−3 тонны трупов животных. Причем ловцы, чтобы заработать, отлавливают даже домашних питомцев.





По мнению Натальи, помимо явного живодерства вокруг куда больше бытового, ежедневного, но не менее страшного:

— Когда котят топят «во благо» — это живодерство. Когда кошку кормят плохим кормом или жалеют денег на ветеринара, если она заболела, — это садизм. Выбросить не понравившегося питомца из окна после начала полового созревания, изнасиловать кошку — тоже. Именно поэтому я прошу всех людей быть ответственными. Не любите животных — не заводите. Но если можете — помогите. Помощь может быть разной. Можно подобрать щенка самому и пристроить. Можно помочь другим репостом, кормом, лечением, временной передержкой, подвезти питомца в ветеринарную клинику. Просто нужно, чтобы не было все равно. Тогда проблема с бездомными животными будет решаться гораздо быстрее.

23−25 апреля команда «ЗООшанса» примет участие в выставке «МирЗоо» , где каждый желающий сможет познакомиться с потенциальным новым хвостатым членом семьи и еще подробнее узнать, как можно помогать бездомным животным.

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