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Дженнифер Лопес все-таки рассталась с возлюбленным
16.04.2021 09:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Звезда поп-музыки Дженнифер Лопес и ее жених-бейсболист Алекс Родригес официально расстались: уже бывшие возлюбленные так и не смогли спасти свои отношения.
© AFP 2020 / Frazer Harrison
Слухи о проблемах в семье звезд, обручившихся несколько лет назад, стали ходить в начале весны. После этого Лопес
Отношения Лопес и Родригеса подошли к концу: о своем расставании звезды рассказали через трогательное публичное послание.
"Нам лучше остаться друзьями и мы будем стараться сохранить это. Мы продолжим сотрудничать вместе и поддерживать друг друга во всех общих делах. Мы хотим только лучшего друг для друга и для наших детей. Из уважения к ним мы можем сказать только то, что нам важна ваша поддержка и теплые слова", - цитирует ET Canada.
Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться в 2017-м, а пожениться решили в 2019-м году.
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О своем разрыве спортсмен и певица сообщили с помощью общего проникновенного послания, написанного для поклонников и таблоидов.
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