Дженнифер Лопес все-таки рассталась с возлюбленным

Источник материала: Sputnik Беларусь

Звезда поп-музыки Дженнифер Лопес и ее жених-бейсболист Алекс Родригес официально расстались: уже бывшие возлюбленные так и не смогли спасти свои отношения.

Слухи о проблемах в семье звезд, обручившихся несколько лет назад, стали ходить в начале весны. После этого Лопес передумала бросать жениха и улетела с ним в отпуск, но пара так и не смогла сохранить свою связь, о чем сообщила своим поклонникам.

Отношения Лопес и Родригеса подошли к концу: о своем расставании звезды рассказали через трогательное публичное послание.

"Нам лучше остаться друзьями и мы будем стараться сохранить это. Мы продолжим сотрудничать вместе и поддерживать друг друга во всех общих делах. Мы хотим только лучшего друг для друга и для наших детей. Из уважения к ним мы можем сказать только то, что нам важна ваша поддержка и теплые слова", - цитирует ET Canada.

Напомним, что певица и спортсмен начали встречаться в 2017-м, а пожениться решили в 2019-м году.

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