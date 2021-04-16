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Министр здравоохранения привился выпущенной в Беларуси вакциной «Спутник V»
Источник материала: ОНТ
Первой выпущенной белорусским РУП «Белмедпрепараты» вакциной «Спутник V» привился глава Минздрава Дмитрий Пиневич. Об этом
Таким образом глава ведомства исполнил данное им ранее обещание привиться первой вакциной, которая сойдет с конвейера «Белмедпрепаратов».
Сам глава ведомства после вакцинации отметил, что «можно уже официально заявить, что партия вошла в массовый оборот».
Фото: Telegram-канал "Официальный Минздрав"
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Первой выпущенной белорусским РУП «Белмедпрепараты» вакциной «Спутник V» привился глава Минздрава Дмитрий Пиневич. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава....
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