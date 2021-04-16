МВД напоминает: никому не разглашайте данные банковских карточек. Не поддавайтесь на убедительность и вежливость

Источник материала: ОНТ

Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено в Беларуси с начала года. Это почти в четыре раза больше, чем за этот же период 2020.

Количество операций с банковским «пластиком» постоянно растет – с начала года в Беларуси уже свыше 15 миллионов платежных карт – это и притягивает мошенников в киберпространство. Охотятся криминальные элементы на личные данные: номера, коды подтверждения для проведения платежных операций через интернет.

А также пытаются установить специальные программы для удаленного доступа к мобильному телефону жертвы – а это зеленый свет для получения всех паролей. Сотрудники МВД отмечают, что в киберпреступность тянет большое количество несовершеннолетних.

Андрей Березка, начальник управления охраны правопорядка и профилактики УВД Миноблисполкома: «Самая основная задача – разъяснять несовершеннолетним, а это учащиеся средних учебных заведений, профтехлицеев, а также учебных заведений, которые расположены на территории минской области именно о способах совершения данных преступлений и той ответственности, которой они подлежат, если решили стать на преступный путь. Они должны знать, что возраст наступления уголовной ответственности по данной статье наступает уже с 14 лет».

Наиболее уязвимая категория населения – пенсионеры. Они чаще других поддаются на самые действенные методы мошенников – убеждение и вежливость.

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