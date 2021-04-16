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МВД напоминает: никому не разглашайте данные банковских карточек. Не поддавайтесь на убедительность и вежливость
Источник материала: ОНТ
Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено в Беларуси с начала года. Это почти в четыре раза больше, чем за этот же период 2020.
Количество операций с банковским «пластиком» постоянно растет – с начала года в Беларуси уже свыше 15 миллионов платежных карт – это и притягивает мошенников в киберпространство. Охотятся криминальные элементы на личные данные: номера, коды подтверждения для проведения платежных операций через интернет.
А также пытаются установить специальные программы для удаленного доступа к мобильному телефону жертвы – а это зеленый свет для получения всех паролей. Сотрудники МВД отмечают, что в киберпреступность тянет большое количество несовершеннолетних.
Наиболее уязвимая категория населения – пенсионеры. Они чаще других поддаются на самые действенные методы мошенников – убеждение и вежливость.
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МВД напоминает: никому не разглашайте данные банковских карточек. Не поддавайтесь на убедительность и вежливость
Более 800 хищений с использованием компьютерной техники совершено в Беларуси с начала года. Это почти в четыре раза больше, чем за этот же период 2020. Количество...
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