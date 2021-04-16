БелАЗ увеличил объёмы производства и экспорта продукции

Источник материала: ОНТ

БелАЗ в первом квартале увеличил объёмы производства, реализации и экспорта продукции.

Успешно сработали четыре предприятия холдинга. Наибольшее увеличение производства, в 160%, демонстрирует головное предприятие – Белорусский автомобильный завод. Он активно увеличивает зарубежные продажи. Большинство техники отгружено в Россию. Также были поставки карьерных самосвалов и спецмашин в Узбекистан, Казахстан, Украину, Польшу, Боснию и Герцеговину и другие страны.

БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. На его долю приходится почти треть мирового рынка карьерной техники.

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