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БелАЗ увеличил объёмы производства и экспорта продукции
Источник материала: ОНТ
БелАЗ в первом квартале увеличил объёмы производства, реализации и экспорта продукции.
Успешно сработали четыре предприятия холдинга. Наибольшее увеличение производства, в 160%, демонстрирует головное предприятие – Белорусский автомобильный завод. Он активно увеличивает зарубежные продажи. Большинство техники отгружено в Россию. Также были поставки карьерных самосвалов и спецмашин в Узбекистан, Казахстан, Украину, Польшу, Боснию и Герцеговину и другие страны.
БелАЗ – крупнейший мировой производитель карьерных самосвалов и оборудования для горнодобывающей и строительной промышленности. На его долю приходится почти треть мирового рынка карьерной техники.
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БелАЗ в первом квартале увеличил объёмы производства, реализации и экспорта продукции. Успешно сработали четыре предприятия холдинга. Наибольшее увеличение...
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