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В Украине бастуют заводчане: люди требуют выплатить зарплату

16.04.2021 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Украине бастуют заводчане: люди требуют выплатить зарплату

В украинском авиапроме новая стачка: вслед за «Электротяжмашем» бастует Харьковский авиационный завод.

Работники вышли на митинг с требованием выплатить им зарплату. Завод в упадке. Он главный хронический должник области. За девять лет завод не получил ни одного государственного заказа и испытывает большие трудности с реализацией экспортных контрактов. 

С 2014 года компания не выпустила из сборочного цеха ни одного нового самолёта. Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в городе промышленный гигант.

В первый день весны доведенные до отчаяния рабочие «Электротяжмаша» также выходили на очередную забастовку. Для заводчан подобный шаг – единственная возможность получить свои законно заработанные деньги. 

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В украинском авиапроме новая стачка: вслед за «Электротяжмашем» бастует Харьковский авиационный завод. Работники вышли на митинг с требованием выплатить им...
 
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