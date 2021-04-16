В Украине бастуют заводчане: люди требуют выплатить зарплату

Источник материала: ОНТ

В украинском авиапроме новая стачка: вслед за «Электротяжмашем» бастует Харьковский авиационный завод.

Работники вышли на митинг с требованием выплатить им зарплату. Завод в упадке. Он главный хронический должник области. За девять лет завод не получил ни одного государственного заказа и испытывает большие трудности с реализацией экспортных контрактов.

С 2014 года компания не выпустила из сборочного цеха ни одного нового самолёта. Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в городе промышленный гигант.

В первый день весны доведенные до отчаяния рабочие «Электротяжмаша» также выходили на очередную забастовку. Для заводчан подобный шаг – единственная возможность получить свои законно заработанные деньги.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram