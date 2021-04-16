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В Украине бастуют заводчане: люди требуют выплатить зарплату
Источник материала: ОНТ
В украинском авиапроме новая стачка: вслед за «Электротяжмашем» бастует Харьковский авиационный завод.
Работники вышли на митинг с требованием выплатить им зарплату. Завод в упадке. Он главный хронический должник области. За девять лет завод не получил ни одного государственного заказа и испытывает большие трудности с реализацией экспортных контрактов.
С 2014 года компания не выпустила из сборочного цеха ни одного нового самолёта. Харьковский авиазавод — это уже второй бастующий в городе промышленный гигант.
В первый день весны доведенные до отчаяния рабочие «Электротяжмаша» также выходили на очередную забастовку. Для заводчан подобный шаг – единственная возможность получить свои законно заработанные деньги.
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В украинском авиапроме новая стачка: вслед за «Электротяжмашем» бастует Харьковский авиационный завод. Работники вышли на митинг с требованием выплатить им...
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